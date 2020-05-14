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В СБУ выявили более полутора тысяч предателей с начала российской агрессии

Четверг, 14 мая 2020, 18:07

С 2014 года в рядах Службы безопасности Украины выявлено 1,6 тыс. предателей.

Источник: ответ СБУ на запрос "РБК-Украина"

Детали: Точная цифра - 1639 сотрудников, причастных к преступлениям против основ национальной безопасности.

При этом СБУ сама вела расследование по 26 бывшим сотрудникам. На сегодняшний день продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск. Приговоры получили только трое.

Большинство из этих предателей перешли на сторону России во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Среди них наиболее известные - бывший командир донецкого управления спецназа "Альфа" Александр Ходаковский, ставший одним из главарей "ДНР", и экс-полковник СБУ Леонид Пасечник, который возглавляет "ЛНР".

 

Предыстория: 14 апреля украинские правоохранители задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

По материалам дела, Шайтанов находился в агентурной связи с полковником ФСБ Игорем Егоровым, который является сотрудником подразделения ФСБ, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

Темы: СБУРосcия


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