Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В СБУ выявили более полутора тысяч предателей с начала российской агрессии

Четверг, 14 мая 2020, 18:07
В СБУ выявили более полутора тысяч предателей с начала российской агрессии

С 2014 года в рядах Службы безопасности Украины выявлено 1,6 тыс. предателей.

Источник: ответ СБУ на запрос "РБК-Украина"

Детали: Точная цифра - 1639 сотрудников, причастных к преступлениям против основ национальной безопасности.

При этом СБУ сама вела расследование по 26 бывшим сотрудникам. На сегодняшний день продолжается следствие в отношении шести человек, пятеро из них объявлены в розыск. Приговоры получили только трое.

Большинство из этих предателей перешли на сторону России во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Среди них наиболее известные - бывший командир донецкого управления спецназа "Альфа" Александр Ходаковский, ставший одним из главарей "ДНР", и экс-полковник СБУ Леонид Пасечник, который возглавляет "ЛНР".

 

Предыстория: Еще в марте 2016 года СБУ обнародовала поименный список своих сотрудников-предателей. В нем тогда было 1391 имя.

14 апреля украинские правоохранители задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

По материалам дела, Шайтанов находился в агентурной связи с полковником ФСБ Игорем Егоровым, который является сотрудником подразделения ФСБ, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
СБУ
В Виннице задержали разведчика донецких террористов
Житомирская компания продавала лекарства в Россию, они шли к раненым оккупантам – СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: