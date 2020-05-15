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Зеленський продовжив заборону на "Вконтакте" і "Одноклассники"

П'ятниця, 15 травня 2020, 00:13
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі "Вконтакте" і "Одноклассники".

Джерело: указ президента України №184 / 2020

Дослівно: "Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

  1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року "Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається).
  2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування".

Доповнюється...

Що було раніше: Рада національної безпеки та оборони передала до Офісу президента проєкт указу про застосування санкцій щодо російських соціальних мереж та інтернет-сервісів.

Микола Донєв, УП
Теми: ЗеленськийпрезидентРосіявійна


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