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Зеленский продлил запрет для "Вконтакте" и "Одноклассники"

Пятница, 15 мая 2020, 00:13
Зеленский продлил запрет для Вконтакте и Одноклассники
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский продлил запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

Источник: указ президента Украины №184/2020

Дословно: "В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

  1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается).
  2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  3. Указ вступает в силу со дня его опубликования".

Детали: Указ №184/2020 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" обнародован около полуночи 14 мая. По состоянию на 2:00 15 мая неизвестно на какой срок продлены запреты и санкции.

Что было ранее: Совет национальной безопасности и обороны передал в Офис президента проект указа о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов.

Николай Донев, УП

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Темы: ЗеленскийпрезидентРосcиявойна
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