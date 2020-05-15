Усі розділи
Укр / Рус

Формування Російської Федерації 11 разів порушили режим "тиші"

П'ятниця, 15 травня 2020, 07:04

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Підрозділи Об’єднаних сил на ворожі спроби загострити ситуацію вздовж лінії зіткнення оперативно та жорстко реагували з наявних вогневих засобів. 

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється українськими військовослужбовцями.

За даними розвідки, 14 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще п’ятьох поранили.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою".

Теми: ООСвійнаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський продовжив заборону на "Вконтакте" і "Одноклассники"

Суд змусив Білий дім оприлюднити листи щодо України

В Італії зросла добова смертність від коронавірусу

Священник УПЦ МП з Вінниччини заразив усю сім’ю коронавірусом та помер

В ОП припустили, що на вибори мера Києва від "слуг" може піти не Тищенко і не Ткаченко

Кабмін дозволив роботу речових ринків

Усі головні новини...
ООС
Доба на Донбасі: бойовики здійснили 7 обстрілів, в ОС без втрат
На Донбасі під час занять загинули двоє військових
Окупанти вбили одного та поранили двох військових на Донбасі
Останні новини
08:00
Головні новини четверга і ночі: вихід з карантину, 3 етапи запуску транспорту
07:04
Формування Російської Федерації 11 разів порушили режим "тиші"
05:10
14 травня у світі діагностували 96 370 заражень коронавірусом
04:28
МЗС повідомило, скільки українців померло від COVID-19 за межами країни
03:45
Понад 10 мільйонів громадян у США пройшли тест на COVID-19
02:53
Глава ЦВК Білорусі: "Критика про призначення президентських виборів в період епідемії недоречна"
02:04
Петиція до Зеленського з закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала голоси
01:10
Трамп вніс до Сенату кандидатуру посла в Україні
00:13
Зеленський продовжив заборону на "Вконтакте" і "Одноклассники"
00:04
ВООЗ готує Європу до другої хвилі коронавірусу восени
Усі новини...