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Формування Російської Федерації 11 разів порушили режим "тиші"

П'ятниця, 15 травня 2020, 07:04
Формування Російської Федерації 11 разів порушили режим тиші

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. 

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

Підрозділи Об’єднаних сил на ворожі спроби загострити ситуацію вздовж лінії зіткнення оперативно та жорстко реагували з наявних вогневих засобів. 

Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється українськими військовослужбовцями.

За даними розвідки, 14 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще п’ятьох поранили.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою".

Теми: ООСвійнаРосія
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