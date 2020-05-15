Все разделы
Укр / Рус

Формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим "тишины"

Пятница, 15 мая 2020, 07:04

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Подразделения Объединенных сил на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения оперативно и жестко реагировали из имеющихся огневых средств.

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими.

По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Темы: ООСвойнаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский продлил запрет для "Вконтакте" и "Одноклассники"

Суд заставил Белый дом обнародовать письма по Украине

В Италии выросла суточная смертность от коронавируса

Священник УПЦ МП из Винницкой области заразил всю семью коронавирусом и умер

В ОП заявили, что на выборы мэра Киева от "слуг" может пойти не Тищенко и не Ткаченко

Кабмин разрешил работу вещевых рынков

Все главные новости...
ООС
Сутки на Донбассе: боевики провели 7 обстрелов, в ОС без потерь
На Донбассе во время занятий погибли двое военных
Оккупанты убили одного и ранили двух военных на Донбассе
Последние новости
07:04
Формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим "тишины"
05:10
14 мая в мире диагностировали 96 370 заражений коронавирусом
04:28
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло от COVID-19 за рубежом
03:45
Более 10 миллионов граждан в США прошли тест на COVID-19
02:53
Глава ЦИК Беларуси: "Критика о назначении президентских выборов в период эпидемии неуместна"
02:04
Петиция до Зеленского с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию набрала голоса
01:10
Трамп внес в Сенат кандидатуру посла в Украине
00:13
Зеленский продлил запрет для "Вконтакте" и "Одноклассники"
00:04
ВОЗ готовит Европу к второй волне коронавируса осенью
23:30
Обновленная украинская делегация впервые заседала в ТКГ
Все новости...