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Формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим "тишины"

Пятница, 15 мая 2020, 07:04
Формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Подразделения Объединенных сил на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения оперативно и жестко реагировали из имеющихся огневых средств.

Дословно: "Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими.

По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

Темы: ООСвойнаРосcия
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