Формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим "тишины"
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
Подразделения Объединенных сил на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения оперативно и жестко реагировали из имеющихся огневых средств.
Дословно: "Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими.
По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили.
С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.
За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".