"Слуга народу" подала в Раду законопроєкт про допомогу медикам за партійні гроші

Члени фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про зміни до закону "Про політичні партії" з ініціативою надати право політсилам до кінця 2020 року спрямовувати власні кошти на фінансову та майнову допомогу медичним закладам.

Джерело: заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Партія "Слуга Народу" хоче допомогти українським лікарям подолати COVID-19. Йдеться про цільову грошову допомогу. Сподіваюсь, інші політсили також хочуть допомогти. Та чи маємо ми юридичне право на це? Чинне законодавство України не дає однозначної відповіді.

Тому я і мої колеги з Вищої ради партії СН Олександр Корнієнко, Вадим Галайчук, Роман Грищук, Олексадр Качура, Ольга Коваль, Артем Культенко та Анатолій Остапенко розробили і зареєстрували законопроект про зміни до закону "Про політичні партії".

Деталі: В СН зазначають, що хочуть законодавчо зафіксувати право політичних партій надавати за рахунок власних коштів фінансову та майнову допомоги медичним закладам державної та комунальної форм власності. Передбачається, що норма діятиме до кінця 2020 року.

Що передувало: Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що зупинило державне фінансування "Слуги народу" до кінця 2020 року. Кошти повернули Міністерству фінансів, який має прийняти рішення про їх перенаправлення. Це стало можливим завдяки ухваленим змінам до законодавства.

Ініціатива партії "Слуга народу" про відмову від держфінансування до кінця року пов’язане з прагненням перенаправити ці кошти на потреби українських медиків та засобів їх захисту від пандемії коронавірусу (COVID-19).