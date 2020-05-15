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"Слуга народа" подала в Раду законопроект о помощи медикам партийными деньгами

Пятница, 15 мая 2020, 11:28

Члены фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об изменениях в закон "О политических партиях" с инициативой предоставить право политсилам до конца 2020 года направлять собственные средства на финансовую и имущественную помощь медицинским учреждениям.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Партия "Слуга народа" хочет помочь украинским врачам преодолеть COVID-19. Речь идет о целевой денежной помощи. Надеюсь, другие политсилы также хотят помочь. Но имеем ли мы юридическое право на это? Действующее законодательство Украины не дает однозначного ответа.

Поэтому я и мои коллеги из Высшего совета партии СН Александр Корниенко, Вадим Галайчук, Роман Грищук, Алексадр Качура, Ольга Коваль, Артем Культенко и Анатолий Остапенко разработали и зарегистрировали законопроект об изменениях в закон "О политических партиях".

Детали: В СН отмечают, что хотят законодательно зафиксировать право политических партий предоставлять за счет собственных средств финансовую и имущественную помощь медицинским учреждениям государственной и коммунальной форм собственности. Предполагается, что норма будет действовать до конца 2020 года.

Украинская правда
Темы: законодательствоСлуга народаВерховная Рада


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