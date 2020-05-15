Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" подала в Раду законопроект о помощи медикам партийными деньгами

Пятница, 15 мая 2020, 11:28
Слуга народа подала в Раду законопроект о помощи медикам партийными деньгами

Члены фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об изменениях в закон "О политических партиях" с инициативой предоставить право политсилам до конца 2020 года направлять собственные средства на финансовую и имущественную помощь медицинским учреждениям.

Источник: заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Партия "Слуга народа" хочет помочь украинским врачам преодолеть COVID-19. Речь идет о целевой денежной помощи. Надеюсь, другие политсилы также хотят помочь. Но имеем ли мы юридическое право на это? Действующее законодательство Украины не дает однозначного ответа.

Поэтому я и мои коллеги из Высшего совета партии СН Александр Корниенко, Вадим Галайчук, Роман Грищук, Алексадр Качура, Ольга Коваль, Артем Культенко и Анатолий Остапенко разработали и зарегистрировали законопроект об изменениях в закон "О политических партиях".

Детали: В СН отмечают, что хотят законодательно зафиксировать право политических партий предоставлять за счет собственных средств финансовую и имущественную помощь медицинским учреждениям государственной и коммунальной форм собственности. Предполагается, что норма будет действовать до конца 2020 года.

Что предшествовало: Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило, что остановило государственное финансирование "Слуги народа" до конца 2020 года. Средства вернули Министерству финансов, который должен принять решение об их перенаправлении. Это стало возможным благодаря принятым изменениям в законодательство.

Инициатива партии "Слуга народа" об отказе от госфинансирования до конца года связана со стремлением перенаправить эти средства на нужды украинских медиков и средства их защиты от пандемии коронавируса (COVID-19).

Украинская правда
Темы: законодательствоСлуга народаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
законодательство
Президент подписал закон, облегчающий военным увольнение в запас
Депутаты готовятся отменить право постоянного пользования государственными с/х землями
С 11 июля в Украине вводятся очередные ограничения по табачным изделиям
Последние новости
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
Все новости...
Реклама: