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НАЗК припинило держфінансування "Слуги народу" до кінця року

Четвер, 30 квітня 2020, 16:09
НАЗК припинило держфінансування Слуги народу до кінця року

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що зупинило державне фінансування "Слуги народу" до кінця 2020 року.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "30 квітня НАЗК зупинило фінансування політичної партії "Слуга Народу" на III та IV квартали 2020 року.

Фінансування було зупинено у зв’язку зі зверненням партії до НАЗК 23 квітня 2020 року. Загальна сума коштів, від яких відмовилася партія – більше 70 млн грн".

Деталі: Наразі НАЗК готує звернення до Міністерство фінансів про можливість зменшення видатків за бюджетною програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій". Мінфін має прийняти рішення про перенаправлення цих коштів.

Звернення партії пов’язане з прагненням перенаправити ці кошти на потреби українських медиків та засобів їх захисту від пандемії коронавірусу (COVID-19).

Передісторія:

  • Наприкінці березня у партії "Слуга народу" зробили гучну політичну заяву про відмову від держфінансування на рік на користь боротьби з коронавірусом.
  • Однак пізніше з’ясувалося, що втілити це у життя наразі неможливо, оскільки згідно з чинним законодавством фінансування отримується на весь період – тобто від виборів до виборів.
  • Також за законом, у разі отримання Національним агентством із запобігання корупції відповідної заяви партії та прийняття ним відповідного рішення, НАЗК готує звернення до Міністерства фінансів України про зменшення відповідного бюджетного призначення.
  • На уточнююче запитання УП, яким же чином спрямувати кошти, від яких партія відмовляється, на боротьбу з коронавірусом, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієко зазначив, що це вже компетенція Мінфіну.
  • 23 квітня НАЗК отримало від партії "Слуга народу" заяву про часткову відмову від фінансування статутної діяльності.

Українська правда

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Теми: Слуга народуНАЗКгрошікоронавірус
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