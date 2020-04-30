НАЗК припинило держфінансування "Слуги народу" до кінця року
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що зупинило державне фінансування "Слуги народу" до кінця 2020 року.
Джерело: пресслужба НАЗК
Дослівно: "30 квітня НАЗК зупинило фінансування політичної партії "Слуга Народу" на III та IV квартали 2020 року.
Фінансування було зупинено у зв’язку зі зверненням партії до НАЗК 23 квітня 2020 року. Загальна сума коштів, від яких відмовилася партія – більше 70 млн грн".
Деталі: Наразі НАЗК готує звернення до Міністерство фінансів про можливість зменшення видатків за бюджетною програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій". Мінфін має прийняти рішення про перенаправлення цих коштів.
Звернення партії пов’язане з прагненням перенаправити ці кошти на потреби українських медиків та засобів їх захисту від пандемії коронавірусу (COVID-19).
Передісторія:
- Наприкінці березня у партії "Слуга народу" зробили гучну політичну заяву про відмову від держфінансування на рік на користь боротьби з коронавірусом.
- Однак пізніше з’ясувалося, що втілити це у життя наразі неможливо, оскільки згідно з чинним законодавством фінансування отримується на весь період – тобто від виборів до виборів.
- Також за законом, у разі отримання Національним агентством із запобігання корупції відповідної заяви партії та прийняття ним відповідного рішення, НАЗК готує звернення до Міністерства фінансів України про зменшення відповідного бюджетного призначення.
- На уточнююче запитання УП, яким же чином спрямувати кошти, від яких партія відмовляється, на боротьбу з коронавірусом, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієко зазначив, що це вже компетенція Мінфіну.
- 23 квітня НАЗК отримало від партії "Слуга народу" заяву про часткову відмову від фінансування статутної діяльності.