НАЗК припинило держфінансування "Слуги народу" до кінця року

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що зупинило державне фінансування "Слуги народу" до кінця 2020 року.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "30 квітня НАЗК зупинило фінансування політичної партії "Слуга Народу" на III та IV квартали 2020 року.

Фінансування було зупинено у зв’язку зі зверненням партії до НАЗК 23 квітня 2020 року. Загальна сума коштів, від яких відмовилася партія – більше 70 млн грн".

Деталі: Наразі НАЗК готує звернення до Міністерство фінансів про можливість зменшення видатків за бюджетною програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій". Мінфін має прийняти рішення про перенаправлення цих коштів.

Звернення партії пов’язане з прагненням перенаправити ці кошти на потреби українських медиків та засобів їх захисту від пандемії коронавірусу (COVID-19).

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