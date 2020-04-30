Усі розділи
Укр / Рус

НАЗК припинило держфінансування "Слуги народу" до кінця року

Четвер, 30 квітня 2020, 16:09

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що зупинило державне фінансування "Слуги народу" до кінця 2020 року.

Джерело: пресслужба НАЗК

Дослівно: "30 квітня НАЗК зупинило фінансування політичної партії "Слуга Народу" на III та IV квартали 2020 року.

Фінансування було зупинено у зв’язку зі зверненням партії до НАЗК 23 квітня 2020 року. Загальна сума коштів, від яких відмовилася партія – більше 70 млн грн".

Деталі: Наразі НАЗК готує звернення до Міністерство фінансів про можливість зменшення видатків за бюджетною програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій". Мінфін має прийняти рішення про перенаправлення цих коштів.

Звернення партії пов’язане з прагненням перенаправити ці кошти на потреби українських медиків та засобів їх захисту від пандемії коронавірусу (COVID-19).

Передісторія:

  • Наприкінці березня у партії "Слуга народу" зробили гучну політичну заяву про відмову від держфінансування на рік на користь боротьби з коронавірусом.
  • Однак пізніше з’ясувалося, що втілити це у життя наразі неможливо, оскільки згідно з чинним законодавством фінансування отримується на весь період – тобто від виборів до виборів.
  • Також за законом, у разі отримання Національним агентством із запобігання корупції відповідної заяви партії та прийняття ним відповідного рішення, НАЗК готує звернення до Міністерства фінансів України про зменшення відповідного бюджетного призначення.
  • На уточнююче запитання УП, яким же чином спрямувати кошти, від яких партія відмовляється, на боротьбу з коронавірусом, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієко зазначив, що це вже компетенція Мінфіну.
  • 23 квітня НАЗК отримало від партії "Слуга народу" заяву про часткову відмову від фінансування статутної діяльності.

Українська правда
Теми: Слуга народуНАЗКгрошікоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський заговорив про необхідність виходу з карантину

Рада вирішила розглянути "антиколомойський" законопроєкт у "турбо-режимі"

У Дніпрі послаблюють карантин: Філатов знайшов "лазівку", як дозволити прогулянки

Нардепи звернулися до світу із закликом засудити агресію РФ. ОПЗЖ голосувала проти

"Слуга народу" хоче, щоб Рада перейшла у "схожий на пленарний режим"

30 квітня. No time to die: В Україні 10 тисяч інфікованих, у Росії тисяча смертей, у США мільйон тестів щотижня

Усі головні новини...
Слуга народу
"Слуга народу" хоче, щоб Рада перейшла у "схожий на пленарний режим"
Нардеп "Слуги народу" каже, що на Кіпрі перехворів коронавірусом. Повертається в Київ
Пропустив 5 засідань Ради: "слуга" вилетів на Кіпр перед закриттям кордону
Останні новини
16:20
Саакашвілі знайшли нову посаду – Арахамія
16:15
Дуда і Зеленський обговорили питання приїзду працівників з України в Польщу
16:13
"Укрексімбанк" надав перший кредит "Укравтодору" на будівництво доріг під 10,5%
16:09
НАЗК припинило держфінансування "Слуги народу" до кінця року
16:03
Арахамія припускає, що Рада повернеться до звичного режиму 20 травня
15:43
Вступна кампанія-2020: умови подання документів та період проведення
15:41
Зеленський заговорив про необхідність виходу з карантину
15:38
фото Медики Києва протестували через малу зарплату, Кличко обіцяв доплатити
15:27
Рада підтримала за основу погашення боргів на ринку електроенергії з емісією ОВДП
15:25
відеоПутін подумає, чи не заспівати "День победы" з балкона
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!