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У Росії – антирекорд смертей від COVID-19 і знову збільшився приріст хворих

П'ятниця, 15 травня 2020, 11:33
У Росії – антирекорд смертей від COVID-19 і знову збільшився приріст хворих

За добу 14 травня в Росії зафіксовано 10 598 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, тоді як днем ​​раніше було 9 974 нових випадки.

Джерело: "Meduza", "Интерфакс", РБК

Деталі: За даними на ранок 15 травня в Російській Федерації зафіксовано 262 843 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Напередодні в Росії вперше з 2 травня за добу було зареєстровано менше 10 тисяч хворих: повідомлялося про 9 974 нових випадки.

Найбільше тих, що заразилися COVID-19, за останню добу, 14 травня, виявлено в Москві – 4748 осіб, Підмосков'ї – 945 осіб, і Санкт-Петербурзі – 541 людина.

 
Стопкоронавирус.рф

За минулу добу померли 113 осіб (на день раніше померли 93 людини). Всього з моменту початку епідемії в Росії померли 2418 осіб, у яких було виявлено коронавірус.

113 осіб померлих за добу – це найвищий показник смертності за весь час з початку епідемії SARS-CoV-2 в РФ. Раніше найбільше число смертей було зареєстровано 29 квітня, коли за добу від COVID-19 в країні померли 108 осіб. 12 травня влада Росії відзвітували про смерть 107 хворих.

 
РБК

Одужали станом на 15 травня 58 226 осіб (+4696 осіб за добу).

За даними Росспоживнагляду на ранок 15 травня, за добу в Росії було зроблено 225 тисяч тестів на коронавірус (днем раніше – 205,5 тисячі тестів). Усього з початку епідемії проведено понад 6,4 млн тестів на нову коронавірусну інфекцію.

Голова Росспоживнагляду Анна Попова заявила, що в Росії вдалося зупинити зростання захворюваності. Із 3 травня в країні щодня фіксується близько 10-11 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.

УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяРосія
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