За добу 14 травня в Росії зафіксовано 10 598 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, тоді як днем ​​раніше було 9 974 нових випадки.

Джерело: "Meduza", "Интерфакс"

Деталі: За даними на ранок 15 травня в Російській Федерації зафіксовано 262 843 випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Напередодні в Росії вперше з 2 травня за добу було зареєстровано менше 10 тисяч хворих: повідомлялося про 9 974 нових випадки.

Найбільше тих, що заразилися COVID-19, за останню добу, 14 травня, виявлено в Москві – 4748 осіб, Підмосков'ї – 945 осіб, і Санкт-Петербурзі – 541 людина.

За минулу добу померли 113 осіб (на день раніше померли 93 людини). Всього з моменту початку епідемії в Росії померли 2418 осіб, у яких було виявлено коронавірус.

Одужали станом на 15 травня 58 226 осіб (+4696 осіб за добу).

За даними Росспоживнагляду на ранок 15 травня, за добу в Росії було зроблено 225 тисяч тестів на коронавірус (днем раніше – 205,5 тисячі тестів). Усього з початку епідемії проведено понад 6,4 млн тестів на нову коронавірусну інфекцію.

Голова Росспоживнагляду Анна Попова заявила, що в Росії вдалося зупинити зростання захворюваності. Із 3 травня в країні щодня фіксується близько 10-11 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19.