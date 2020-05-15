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После небольшого спада в России снова увеличился прирост заболевших COVID-19

Пятница, 15 мая 2020, 11:33

За сутки 14 мая в России зафиксировано 10 598 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, тогда как днем ранее было 9 974 новых случая.

Источник: "Meduza", "Интерфакс"

Детали: По данным на утро 15 мая в Российской Федерации зафиксировано 262 843 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Накануне в России впервые со 2 мая за сутки было зарегистрировано менее 10 тысяч заболевших: сообщалось о 9 974 новых случаях.

Больше всего заразившихся COVID-19 за последние сутки, 14 мая, выявлено в Москве – 4748 человек, Подмосковье — 945 человек, и Санкт-Петербурге – 541 человек.

 
Стопкоронавирус.рф

За прошедшие сутки умерли 113 человек (днем ранее умерли 93 человека). Всего с момента начала эпидемии в России умерли 2418 человек, у которых был обнаружен коронавирус.

Выздоровели по состоянию на 15 мая 58 226 человек (+4696 человек за сутки).

По данным Роспотребнадзора на утро 15 мая, за сутки в России было сделано 225 тысяч тестов на коронавирус (днем ранее – 205,5 тысячи тестов). Всего с начала эпидемии проведены более 6,4 миллионов тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост заболеваемости. С 3 мая в стране ежедневно фиксируется около 10-11 тысяч новых случаев заболевания COVID-19.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияРосcия


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