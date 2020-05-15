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Дубілет оновив дашборд: тепер показує, чи порушують українці карантин

П'ятниця, 15 травня 2020, 12:57
Дубілет оновив дашборд: тепер показує, чи порушують українці карантин

Колишній міністр Кабінету міністрів, співзасновник monobank, Koto і Smartass Дмитро Дубілет повідомив про створення нового дашборда про те, як українці дотримуються карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: пост Дубілета в Facebook, дашборда q.rating.zone

Пряма мова: "Ми додали новий крутий дашборд. Тепер можна подивитися, як українці дотримуються самоізоляції в різних регіонах і в динаміці по днях. Все це справжня Big Data – точна, достовірна, анонімна". 

 

Деталі: За словами Дубілета, агреговані дані щодо мобільності абонентів отримують завдяки підтримці компанії Київстар, також враховують дані з використанню банківських карт і дані Apple.

Всі графіки можна подивитися на дашборді q.rating.zone.

Згідно з цими даними, на Великдень майже 60% жителів міст Київської області залишилися вдома; найбільш дисципліновані у вихідні дні жителі Херсонщини – 61% з них залишався вдома щонеділі під час карантину; до початку карантину найбільш "мобільними" були жителі Тернопільської області – тільки 23% абонентів мобільного зв'язку "подорожували" щодня менш ніж на 1 км від будинку.

Дубілет зазначив, що після скасування карантину на дашборді можна буде побачити, як швидко люди повернуться до звичного темпу життя і як зміняться їхні звички.

Що було раніше: 28 квітня колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив про створення дашборду щодо впливу карантину на економіку України.

Українська правда

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Теми: Дубілеткоронавірускарантин
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