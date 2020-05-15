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Дубилет обновил дашборд: теперь показывает, нарушают ли украинцы карантин

Пятница, 15 мая 2020, 12:57

Бывший министр Кабинета министров, сооснователь monobank, Koto и Smartass Дмитрий Дубилет сообщил о создании нового дашборда о том, как украинцы придерживаются карантина в связи с пандемией коронавируса.  

Источник: пост Дубилета в Facebook, дашборд q.rating.zone

Прямая речь: "Мы добавили новый крутой дашборд. Теперь можно посмотреть, как украинцы придерживаются самоизоляции в разных регионах и в динамике по дням. Всё это настоящая Big Data – точная, достоверная, анонимная". 

 

Детали: По словам Дубилета, агрегированные данные по мобильности абонентов получают благодаря поддержке компании Киевстар, также учитывают данные по использованию банковских карт и данные Apple.

Все графики можно посмотреть на дашборде q.rating.zone.

Согласно этим данным, на Пасху почти 60% жителей городов Киевской области остались дома; наиболее дисциплинированные в выходные дни жители Херсонщины – 61% из них оставался дома каждое воскресенье во время карантина; до начала карантина наиболее "мобильными" были жители Тернопольской области – только 23% абонентов мобильной связи "путешествовали" ежедневно менее чем на 1 км от дома.

Дубилет отметил, что после отмены карантина на дашборде можно будет увидеть, как быстро люди возвратятся к привычному темпу жизни и как изменятся их привычки.

Что было раньше: 28 авпреля бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил о создании дашборда о влиянии карантина на экономику Украины.

Украинская правда
Темы: Дубилеткоронавирускарантин


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