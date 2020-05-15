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РНБО зняла санкції з олігарха російського походження, якого розшукує НАБУ

П'ятниця, 15 травня 2020, 14:44

Рада національної безпеки і оборони виключила з санкційного списку бізнесмена російського походження Олексія Федоричева.

Джерело: рішення РНБО від 14 травня, Центр журналістських розслідувань

Деталі: В рішенні, зокрема, вказано про виключення із санкційного списку юросіб від 19 березня 2019 року позиції 746. У Додатку 2 до указу президента за цим номером вказаний Олексій Федоричев.

Щодо нього строком на три роки вводились такі обмеження: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України та  відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України.

У  НАБУ Українській правді сказали, що з’ясовують обставини цього рішення.

Нагадаємо: Федоричев – крупний бізнесмен російського походження, громадянин Угорщини та Монако, кінцевий бенефіціарний власник компанії "ТІС" — найбільшого стивідорного оператора в Україні. В умовну групу "ТІС" входять компанії: "ТІС-КТ", "ТІС-Вугілля", "ТІС-Руда", "ТІС-Міндобрива", "ТІС-Зерно".

Він виїхав з СРСР в 1987 році, наразі він живе в Монако. Він є колишнім власником російських футбольних клубів "Динамо" (Москва) і "Ростов".

У 2018 році Національне антикорупційне бюро оголосило Федоричева в розшук, а суд наклав арешт на нерухоме майно компанії "ТІС-Міндобрива" та на кошти компанії "ТІС-Зерно", які належать Федоричеву.

У НАБУ кажуть, що бізнесмен у 2014 році "корумпував" керівника Державної продовольчої зернової корпорації. З квітня по липень 2016 року Федоричев в різних країнах зустрічався з головою правління ДПЗКУ (в той час корпорацією керував Петро Вовчук). Згідно з матеріалами, на цих зустрічах бізнесмен за хабар пропонував продати ячмінь і пшеницю за цінами нижче ринкових і досяг "злочинних домовленостей".

За підрахунками Економічної правди, за 2012-2014 роки з ДПЗКУ було вимито більше 200 млн дол. Частина коштів була виведена з компанії у 2014 році. Саме в період, коли уряд очолював Арсеній Яценюк, а міністерство аграрної політики - "свободівець" Ігор Швайка. Держкомпанію тоді очолював Петро Вовчук.

Українська правда
Теми: РНБОсанкціїолігархиРосія


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