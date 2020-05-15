СНБО сняла санкции с олигарха российского происхождения, которого разыскивает НАБУ

Совет национальной безопасности и обороны исключил из санкционного списка бизнесмена российского происхождения Алексея Федорычева.

Источник: решение СНБО от 14 мая, Центр журналистских расследований

Детали: В решении, в частности, указано об исключении из санкционного списка юрлиц от 19 марта 2019 позиции 746. В Приложении 2 к указу президента по этому номеру указан Алексей Федорычев.

Относительно него сроком на три года вводились такие ограничения: блокировка активов - временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины.

В НАБУ Украинской правде сказали, что выясняют обстоятельства этого решения.

Напомним Федорычев - крупный бизнесмен российского происхождения, гражданин Венгрии и Монако, конечный бенефициарный владелец компании "ТИС" - крупнейшего стивидорная оператора в Украине. В условную группу "ТИС" входят компании: "ТИС-КТ", "ТИС-Уголь", "ТИС-Руда", "ТИС-Минудобрения", "ТИС-Зерно".

Он уехал из СССР в 1987 году, сейчас он живет в Монако. Является бывшим владельцем российских футбольных клубов "Динамо" (Москва) и "Ростов".

В 2018 году Национальное антикоррупционное бюро объявило Федорычева в розыск, а суд наложил арест на недвижимое имущество компании "ТИС-Минудобрения" и на средства компании "ТИС-Зерно", которые принадлежат Федорычеву.

В НАБУ говорят, что бизнесмен в 2014 году "корумпировал" руководителя Государственной продовольственной зерновой корпорации. С апреля по июль 2016 Федорычев в разных странах встречался с председателем правления ГПЗКУ (в то время корпорацией руководил Петр Вовчук). Согласно материалам, на этих встречах бизнесмен за взятку предлагал продать ячмень и пшеницу по ценам ниже рыночных и достиг "преступных договоренностей".

По подсчетам Экономической правды, за 2012-2014 годы из ГПЗКУ было вымыто более 200 млн долл. Часть средств была выведена из компании в 2014 году. Именно в период, когда правительство возглавлял Арсений Яценюк, а министерство аграрной политики - "свободовец" Игорь Швайка. Госкомпанию тогда возглавлял Петр Вовчук.