Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Третій день у Тернополі не фіксують нових хворих на коронавірус, місто відкриває всі ринки

П'ятниця, 15 травня 2020, 15:00
Третій день у Тернополі не фіксують нових хворих на коронавірус, місто відкриває всі ринки

Третій день поспіль у Тернополі не фіксують нових випадків COVID-19, з суботи у місті відриють усі продовольчі та промислові ринки.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, мер міста Сергій Надал у відеозверненні

Деталі: Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 96 людей. 43 жителі Тернополя одужали.

З 16 травня у місті запрацюють усі ринки: і продовольчі, і промислові. Таке рішення було прийнято на засіданні оперативного штабу. Мер міста Сергій Надал наголосив, що всі підприємці та адміністрація ринків зобов'язані дотримуватися протиепідемічних вимог, виконувати рекомендації та заходи безпеки, які передбачені постановами уряду щодо роботи продовольчих і непродовольчих ринків, продуктових та непродуктових магазинів.

Їхню роботу контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, національної поліції та муніципальної інспекції. Якщо виявлять порушення протиепідемічних вимог, робота ринку може бути зупинена.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом 15 травня загалом на Тернопільщині зафіксовано 1060 випадків COVID-19, 22 – летальних, 482 людей одужали.  За минулу добу кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу збільшилась на 27.

Що передувало: Кабінет міністрів на позачерговому засіданні дозволив відновити роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки. Рішення має набути чинності після опублікування. Станом на 15 травня рішення уряду на офіційному сайті не оприлюднено.

Українська правда
Теми: Тернопількоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Тернопіль
Затриманий на хабарі голова Тернопільської облради повернувся на роботу
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
НАБУ затримало голову Тернопільської облради на хабарі
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: