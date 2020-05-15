Усі розділи
Укр / Рус

Третій день у Тернополі не фіксують нових хворих на коронавірус, місто відкриває всі ринки

П'ятниця, 15 травня 2020, 15:00

Третій день поспіль у Тернополі не фіксують нових випадків COVID-19, з суботи у місті відриють усі продовольчі та промислові ринки.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, мер міста Сергій Надал у відеозверненні

Деталі: Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 96 людей. 43 жителі Тернополя одужали.

З 16 травня у місті запрацюють усі ринки: і продовольчі, і промислові. Таке рішення було прийнято на засіданні оперативного штабу. Мер міста Сергій Надал наголосив, що всі підприємці та адміністрація ринків зобов'язані дотримуватися протиепідемічних вимог, виконувати рекомендації та заходи безпеки, які передбачені постановами уряду щодо роботи продовольчих і непродовольчих ринків, продуктових та непродуктових магазинів.

Їхню роботу контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, національної поліції та муніципальної інспекції. Якщо виявлять порушення протиепідемічних вимог, робота ринку може бути зупинена.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом 15 травня загалом на Тернопільщині зафіксовано 1060 випадків COVID-19, 22 – летальних, 482 людей одужали.  За минулу добу кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу збільшилась на 27.

Що передувало: Кабінет міністрів на позачерговому засіданні дозволив відновити роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки. Рішення має набути чинності після опублікування. Станом на 15 травня рішення уряду на офіційному сайті не оприлюднено.

Українська правда
Теми: Тернопількоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Львівщині послабили карантин

Масове тестування на антитіла до COVID-19 в Україні можуть почати вже наступного тижня

ДоповненоНападникам на Стерненка оголосили підозру за "хуліганство" – СБУ

Через транспортний колапс обмежать в'їзд вантажівок до Києва

Перша країна Європи оголосила про завершення епідемії коронавірусу

Москва заявила, що Київ "витискає" представників бойовиків із ТКГ

Усі головні новини...
Тернопіль
В Тернополі відмовилися відкривати продовольчі ринки раніше 11 травня
Житель Тернополя на обсервації в лікарні покінчив життя самогубством
У тернопільській лікарні померла жінка, яку привезли з Почаєва  
Останні новини
15:17
НАБУ підозрює, що експосадовець продав нерухомість держпідприємства і забрав гроші собі
15:08
На Волині зафіксували спалах COVID-19 у психлікарні
15:06
6 років за 48 акацій: суд відправив до в’язниці "чорного лісоруба"
15:00
В Італії планують з 3 червня зняти обмеження на пересування між регіонами
15:00
Третій день у Тернополі не фіксують нових хворих на коронавірус, місто відкриває всі ринки
14:46
Facebook заплатить 52 мільйони доларів компенсації модераторам через психічні розлади
14:44
фотоРНБО зняла санкції з олігарха російського походження, якого розшукує НАБУ
14:38
У Чехії з 25 травня відкриють ресторани, бари та басейни
14:21
Посуха в Одеській області згубила 80% посівів, Мінекономіки проситиме про дотації аграріям
14:18
фотоСаакашвілі похизувався, що Єрмак представив його послам G7
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!