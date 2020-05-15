Третій день у Тернополі не фіксують нових хворих на коронавірус, місто відкриває всі ринки

Третій день поспіль у Тернополі не фіксують нових випадків COVID-19, з суботи у місті відриють усі продовольчі та промислові ринки.

Джерело: Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, мер міста Сергій Надал у відеозверненні

Деталі: Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 96 людей. 43 жителі Тернополя одужали.

З 16 травня у місті запрацюють усі ринки: і продовольчі, і промислові. Таке рішення було прийнято на засіданні оперативного штабу. Мер міста Сергій Надал наголосив, що всі підприємці та адміністрація ринків зобов'язані дотримуватися протиепідемічних вимог, виконувати рекомендації та заходи безпеки, які передбачені постановами уряду щодо роботи продовольчих і непродовольчих ринків, продуктових та непродуктових магазинів.

Їхню роботу контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, національної поліції та муніципальної інспекції. Якщо виявлять порушення протиепідемічних вимог, робота ринку може бути зупинена.

Згідно з даними обласного лабораторного центру, станом 15 травня загалом на Тернопільщині зафіксовано 1060 випадків COVID-19, 22 – летальних, 482 людей одужали. За минулу добу кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу збільшилась на 27.

Що передувало: Кабінет міністрів на позачерговому засіданні дозволив відновити роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки. Рішення має набути чинності після опублікування. Станом на 15 травня рішення уряду на офіційному сайті не оприлюднено.