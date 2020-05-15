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Третий день в Тернополе не фиксируют новых больных коронавирусом, город открывает все рынки

Пятница, 15 мая 2020, 15:00

Третий день подряд в Тернополе не фиксируют новых случаев COVID-19, с субботы в городе откроют все продовольственные и промышленные рынки.

Источник: Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом, мэр города Сергей Надал в видеообращении

Детали: Всего в Тернополе с начала эпидемии коронавируса подтвердили COVID-19 у 96 человек. 43 жителя Тернополя выздоровели.

С 16 мая в городе заработают все рынки: и продовольственные, и промышленные. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба. Мэр города Сергей Надал отметил, что все предприниматели и администрация рынков обязаны соблюдать противоэпидемические требования, выполнять рекомендации и меры безопасности, предусмотренные постановлениями правительства о работе продовольственных и непродовольственных рынков, продуктовых и непродуктовых магазинов.

Их работу будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, национальной полиции и муниципальной инспекции. Если обнаружат нарушение санитарных требований, работа рынка может быть остановлена.

Согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 15 мая всего на Тернопольщине зафиксировано 1060 случаев COVID-19, 22 - летальных, 482 человек выздоровели. За минувшие сутки число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 27.

Что предшествовало: Кабинет министров на внеочередном заседании разрешил возобновить работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности. Решение должно вступить в силу после опубликования. По состоянию на 15 мая решение правительства на официальном сайте не обнародовано.

Украинская правда
Темы: Тернополькоронавирус


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