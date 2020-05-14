Кабмін дозволив роботу речових ринків

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні дозволив відновити роботу непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки.

Джерело: урядовий портал

Деталі: Кабінет міністрів 14 травня ухвалив зміни до постанови № 211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, ці зміни дозволять повне торговельне обслуговування населення, зокрема, через роботу непродовольчих ринків.

Непродовольчі ринки працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

Рішення набуде чинності після опублікування.

Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський підтримав відкриття непродовольчих ринків за умови дотримання вимог безпеки.