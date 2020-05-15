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Жінка підірвалася на російській міні на Донеччині

П'ятниця, 15 травня 2020, 17:17

На Донеччині від підриву на протипіхотній міні російського виробництва отримала поранення 35-літня українка.

Джерело: пресцентр операції Об’єднаних сил у Facebook

Деталі: Військові Об’єднаних сил під час спостереження за позиціями противника поблизу окупованого Докучаївська помітили цивільну жінку з ознаками поранення, яка намагалася повзком добратися до опорного пункту ОС.

Вона отримала мінно-вибухову травму лівої ноги, сталася травматична ампутація стопи. Характер пошкоджень вказує на підрив на протипіхотній міні ПМН-2.

У пресцентрі зазначили, що використання таких мін заборонено Оттавською конвенцією. Водночас Росія відмовилася підписати цей документ та продовжує забезпечувати свої збройні формування такими мінами для використання їх у бойових діях на сході України.

Українські воїни евакуювали поранену. Лікарі надали їй невідкладну допомогу, після чого жінку доправили до центральної районної лікарні міста Волноваха.

Наразі стан пацієнтки стабілізовано, її життю нічого не загрожує.

Українська правда
Теми: ОРДЛОнадзвичайна подіяДонецька областьДонбас


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