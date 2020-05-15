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Женщина подорвалась на российской мине в Донецкой области

Пятница, 15 мая 2020, 17:17
Женщина подорвалась на российской мине в Донецкой области

В Донецкой области от подрыва на противопехотной мине российского производства получила ранение 35-летняя украинка.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Военные Объединенных сил во время наблюдения за позициями противника вблизи оккупированного Докучаевска заметили женщину с признаками ранения, которая пыталась ползком добраться до опорного пункта ОС.

Она получила минно-взрывную травму левой ноги, произошла травматическая ампутация стопы. Характер повреждений указывает на подрыв на противопехотной мине ПМН-2.

В пресс-центре отметили, что использование таких мин запрещено Оттавской конвенцией. В то же время Россия отказалась подписать этот документ и продолжает обеспечивать свои вооруженные формирования такими минами для использования в боевых действиях на востоке Украины.

Украинские воины эвакуировали раненую. Врачи оказали ей неотложную помощь, после чего женщину доставили в центральную районную больницу города Волноваха.

Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, ее жизни ничего не угрожает.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОчрезвычайное происшествиеДонецкая областьДонбасс
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