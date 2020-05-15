Окупанти обстріляли Оріхове: двох бійців ООС поранили

Бойовики порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового, внаслідок чого двоє військовослужбовців ООС отримали осколкові поранення.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "Ворог відкрив вогонь із автоматичних станкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї по українських захисниках поблизу Оріхового, внаслідок чого двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення".

Деталі: Бійців ООС доставили до лікувального закладу. Їм надали медичну допомогу.

Відзначається, що у відповідь на дії бойовиків підрозділи Об’єднаних сил використали штатне озброєння. Втрати окупантів уточнюються.