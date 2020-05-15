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Окупанти обстріляли Оріхове: двох бійців ООС поранили

П'ятниця, 15 травня 2020, 17:18

Бойовики порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Оріхового, внаслідок чого двоє військовослужбовців ООС отримали осколкові поранення.

Джерело: пресслужба ООС

Дослівно: "Ворог відкрив вогонь із автоматичних станкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї по українських захисниках поблизу Оріхового, внаслідок чого двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення".

Деталі: Бійців ООС доставили до лікувального закладу. Їм надали медичну допомогу.

Відзначається, що у відповідь на дії бойовиків підрозділи Об’єднаних сил використали штатне озброєння. Втрати окупантів уточнюються.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна


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