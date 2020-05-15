Оккупанты обстреляли Орехово: двух бойцов ООС ранили
Пятница, 15 мая 2020, 17:18
Боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих ООС получили осколочные ранения.
Источник: пресс-служба ООС
Дословно: "Враг открыл огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия по украинским защитникам вблизи Орехово, в результате чего двое военнослужащих получили осколочные ранения".
Детали: Бойцов ООС доставили в лечебное учреждение. Им оказали медицинскую помощь.
Отмечается, что в ответ на действия боевиков подразделения Объединенных сил использовали штатное вооружение. Потери оккупантов уточняются.
Украинская правда