Лише уві сні: СБУ відповіла російському реперу Гуфу, який зібрався в Україну

Нещодавно на своїй інстаграм-сторінці репер РФ "Гуф" Олексій Долматов анонсував гастрольний тур містами України, на що СБУ відповіла йому відмовою.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "СБУ повідомляє: Долматову заборонено в’їзд на територію України через виступи в тимчасово окупованому Криму до 1 березня 2021 року. Як мінімум. Тому відвідати Україну він може лише уві сні".

Що було раніше: у березні 2018 року Олексій Долматов потрапив до списку діячів культури Росії, небезпечних для України.