Только во сне: СБУ ответила российскому рэперу Гуфу, который собрался в Украину
Пятница, 15 мая 2020, 18:18
Недавно на своей инстаграм странице рэпер РФ "Гуф" Алексей Долматов анонсировал гастрольный тур по городам Украины, на что СБУ ответила ему отказом.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины через выступления во временно оккупированном Крыму до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне ".
Что было раньше: в марте 2018 Алексей Долматов попал в список деятелей культуры России, опасных для Украины.
Украинская правда