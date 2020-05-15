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Укр / Рус

Только во сне: СБУ ответила российскому рэперу Гуфу, который собрался в Украину

Пятница, 15 мая 2020, 18:18

Недавно на своей инстаграм странице рэпер РФ "Гуф" Алексей Долматов анонсировал гастрольный тур по городам Украины, на что СБУ ответила ему отказом.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "СБУ сообщает: Долматову запрещен въезд на территорию Украины через выступления во временно оккупированном Крыму до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне ".

Что было раньше: в марте 2018 Алексей Долматов попал в список деятелей культуры России, опасных для Украины.

Украинская правда
Темы: СБУкультурамузыкаКрым


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