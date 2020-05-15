Поліція взялася за інтернат для дівчат, в якому виявили спалах COVID-19

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за фактом захворювання на коронавірус у вихованців та персоналу будинку-інтернату для дівчат.

Джерело: поліція Києва

Деталі: До Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку-інтернаті на вулиці Ялинковій після проведення ПЛР-тестів виявлено захворювання на коронавірус у вихованців та персоналу закладу.

Поліція розслідуватиме справу за статтею порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Передісторія: 15 травня у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат у Києві спалах коронавірусу, там виявили 81 хворого на COVID-19.