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Полиция взялась за интернат для девушек, в котором обнаружили вспышку COVID-19

Пятница, 15 мая 2020, 19:33

Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала дома-интерната для девушек.

Источник: полиция Киева

Детали: В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения.

Полиция расследует дело по статье нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Предыстория: 15 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве вспышка коронавируса, там обнаружили 81 больного COVID-19.

Украинская правда
Темы: Киевполициякоронавирус


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