Полиция взялась за интернат для девушек, в котором обнаружили вспышку COVID-19
Пятница, 15 мая 2020, 19:33
Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала дома-интерната для девушек.
Источник: полиция Киева
Детали: В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения.
Полиция расследует дело по статье нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
Предыстория: 15 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве вспышка коронавируса, там обнаружили 81 больного COVID-19.
Украинская правда