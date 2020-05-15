Полиция взялась за интернат для девушек, в котором обнаружили вспышку COVID-19

Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала дома-интерната для девушек.

Источник: полиция Киева

Детали: В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения.

Полиция расследует дело по статье нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Предыстория: 15 мая в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве вспышка коронавируса, там обнаружили 81 больного COVID-19.