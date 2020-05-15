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Стало відомо, коли відкриється пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею

П'ятниця, 15 травня 2020, 20:11

В ніч на 16 травня відновить роботу пішохідний пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Він відновить свою роботу з 00.00 цієї ночі. Уряд вніс зміни до свого розпорядження, яким тимчасово припинялася робота пунктів пропуску загалом і цього зокрема (розпорядження оприлюднене на сайті уряду ввечері 15 травня –ред.).

Відповідно до внесених змін, немає обмежень щодо напрямків руху, зокрема автомобільного, вантажного і пішого сполучення, оскільки на пункті пропуску обладнаний піший перехід. В той же час варто враховувати, чи здійснюватиме оформлення польська сторона на всіх цих напрямках. До цього вони виходили з пропозицією щодо оформлення виключно піших громадян".

Деталі: Таким чином, чи пропускатимуть у Шегинях автомобілі і вантажівки, буде залежати від польської сторони.

Додатково: На польському напрямку працюють ще 3 пункти пропуску: "Краковець", "Ягодин" і "Рава-Руська", яку відкрили зовсім недавно.

Що передувало: На засіданні уряду 13 травня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що в зв'язку з ослабленням карантину виникла необхідність у відновленні роботи пункту пропуску "Шегині" для українців та іноземців. Міністри проголосували за відповідне рішення.

Валентина Романенко, УП
Теми: кордонПольщакарантин


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