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Стало известно, когда откроется пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей

Пятница, 15 мая 2020, 20:11

В ночь на 16 мая возобновит работу пешеходный пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Он возобновит свою работу с 00.00 ночью. Правительство внесло изменения в свое распоряжение, которым временно прекращалась работа пунктов пропуска в целом и этого в частности (распоряжение опубликовано на сайте правительства вечером 15 мая -ред.).

Согласно внесенным изменениям, нет ограничений по направлениям движения в частности автомобильного, грузового и пешего сообщения, поскольку на пункте пропуска оборудован пеший переход. В то же время следует учитывать, будет ли осуществлять оформление польская сторона на всех этих направлениях. До этого они выходили с предложением по оформлению исключительно пеших граждан".

Детали: Таким образом, будут ли пропускать в Шегинях автомобили и грузовики, будет зависеть от польской стороны.

Дополнительно: На польском направлении работают еще 3 пункта пропуска: "Краковец", "Ягодин" и "Рава-Русская", которую открыли совсем недавно.

Что предшествовало: На заседании правительства 13 мая глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в связи с ослаблением карантина возникла необходимость в возобновлении работы пункта пропуска "Шегини" для украинцев и иностранцев. Министры проголосовали за соответствующее решение.

Валентина Романенко, УП
Темы: границаПольшакарантин


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