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Окупанти вручили майже 60 кримчанам "попередження" з приводу "екстремізму"

П'ятниця, 15 травня 2020, 20:43
Окупанти вручили майже 60 кримчанам попередження з приводу екстремізму

Сьогодні, 15 травня, співробітник окупаційної прокуратури Сімферополя вручив адвокату Еміні Авамілєвій, яка системно захищає кримських татар за політично вмотивованими справами, застереження "про екстремізм і про публічні заходи".

Джерело: адвокат Назім Шейхмамбетов, якого цитує "Кримська солідарність"

Пряма мова Шейхмамбетова: "Я вважаю, що подібне застереження є незаконним і необгрунтованим, оскільки всі ті докази, які викладені в цьому застереженні, вони нічим не доведені. Це вже 10-е або 11-е застереження в період з 2014 року. Протягом 6 років я систематично отримую по 2-3 застереження в рік ".

Документ в деякій частині далекий від юридичної термінології. У ньому використовуються такі слова і звороти як, "функціонери забороненого меджлісу". Це, на жаль, вказує на якусь політичну складову застереження. Така тенденція зберігається і стосовно адвокатів, які є спецсуб'єктами ".

Деталі: Застереження включає в себе такі твердження, що нібито Авамілєва є організатором неузгоджених акцій, мітингів, хоча співробітник окупаційної прокуратури відмовився коментувати, звідки така інформація.

За даними "Кримської солідарності", подібні застереження отримали близько 60 осіб. Серед них - адвокати, правозахисники, учасники одиночних пікетів, члени Меджлісу кримськотатарського народу, активісти "Кримської солідарності".

Нагадаємо: у жовтні 2018 року окупанти вручили "попередження" адвокатам "Кримської солідарності".

Українська правда
Теми: Кримокупаціякримські татари
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