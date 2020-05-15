Все разделы
Укр / Рус

Оккупанты вручили почти 60 крымчанам "предупреждения" по поводу "экстремизма"

Пятница, 15 мая 2020, 20:43

Сегодня, 15 мая, сотрудник оккупационной прокуратуры Симферополя вручил адвокату Эмине Авамилевой, которая системно защищает крымских татар по политически мотивированным делам, предостережение "об экстремизме и о публичных мероприятиях".

Источник: адвокат Назим Шейхмамбетов, которого цитирует "Крымская солидарность"

Прямая речь Шейхмамбетова: "Я считаю, что подобное предостережение является незаконным и необоснованным, поскольку все те доводы, которые изложены в этом предостережении, они ничем не доказаны. Это уже 10-е или 11-е предостережение в период с 2014 года. На протяжении 6 лет я систематически получаю по 2-3 предостережения в год".

Документ в некоторой части далек от юридической терминологии. В нем используются такие слова и обороты как, "функционеры запрещенного меджлиса". Это, к сожалению, указывает на некую политическую составляющую предостережения. Такая тенденция сохраняется и в отношении адвокатов, которые являются спецсубъектами".

Детали: Предостережение включает в себя такие утверждения, что якобы Авамилева является организатором несогласованных акций, митингов, хотя сотрудник оккупационной прокуратуры отказался комментировать, откуда такая информация.

По данным "Крымской солидарности", подобные предостережения получили около 60 человек. Среди них – адвокаты, правозащитники, участники одиночных пикетов, члены Меджлиса крымскотатарского народа, активисты "Крымской солидарности".

Напомним: в октябре 2018 года оккупанты вручили "предупреждение" адвокатам "Крымской солидарности".

Украинская правда
Темы: Крымоккупациякрымские татары


powered by lun.ua
Главное сегодня

Европарламент одобрил 1,2 млрд евро займа Украине для преодоления последствий пандемии

Антироссийские санкции: Офис президента опубликовал обновленные списки

США начали поставку нефти в Беларусь

В Киеве массовая вспышка COVID-19 в интернате для девушек: почти сотня больных

На Львовщине ослабили карантин

Массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе

Все главные новости...
Крым
Только во сне: СБУ ответила российскому рэперу Гуфу, который собрался в Украину
Прокуратура АР Крым проверит судью, который незаконно снял арест с судна
Интервью Поклонской используют в деле против нее – прокуратура АРК
Последние новости
20:45
Вспышка COVID в Киеве: на коронавирус проверят все интернаты столицы
20:43
фотоОккупанты вручили почти 60 крымчанам "предупреждения" по поводу "экстремизма"
20:33
За время пандемии ЕС вернул домой более 580 тысяч своих граждан
20:28
Facebook купил за 400 миллионов долларов сервис Giphy
20:15
Россия отреагировала на запрет Зеленского для "Вконтакте" и "Одноклассников"
20:11
Стало известно, когда откроется пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей
19:56
Официальный курс: гривня продолжает укрепление
19:43
В Италии резко выросло суточное количество людей, выздоровевших от коронавируса
19:38
Из-за пандемии теннисный сезон "заморозили" до августа
19:33
Полиция взялась за интернат для девушек, в котором обнаружили вспышку COVID-19
Все новости...