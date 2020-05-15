Оккупанты вручили почти 60 крымчанам "предупреждения" по поводу "экстремизма"

Сегодня, 15 мая, сотрудник оккупационной прокуратуры Симферополя вручил адвокату Эмине Авамилевой, которая системно защищает крымских татар по политически мотивированным делам, предостережение "об экстремизме и о публичных мероприятиях".

Источник: адвокат Назим Шейхмамбетов, которого цитирует "Крымская солидарность"

Прямая речь Шейхмамбетова: "Я считаю, что подобное предостережение является незаконным и необоснованным, поскольку все те доводы, которые изложены в этом предостережении, они ничем не доказаны. Это уже 10-е или 11-е предостережение в период с 2014 года. На протяжении 6 лет я систематически получаю по 2-3 предостережения в год".

Документ в некоторой части далек от юридической терминологии. В нем используются такие слова и обороты как, "функционеры запрещенного меджлиса". Это, к сожалению, указывает на некую политическую составляющую предостережения. Такая тенденция сохраняется и в отношении адвокатов, которые являются спецсубъектами".

Детали: Предостережение включает в себя такие утверждения, что якобы Авамилева является организатором несогласованных акций, митингов, хотя сотрудник оккупационной прокуратуры отказался комментировать, откуда такая информация.

По данным "Крымской солидарности", подобные предостережения получили около 60 человек. Среди них – адвокаты, правозащитники, участники одиночных пикетов, члены Меджлиса крымскотатарского народа, активисты "Крымской солидарности".

Напомним: в октябре 2018 года оккупанты вручили "предупреждение" адвокатам "Крымской солидарности".