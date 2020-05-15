Спалах COVID у Києві: на коронавірус перевірять усі інтернати столиці

Мер Києва Віталій Кличко розпорядився перевірити на коронавірус вихованців та персонал усіх інтернатів Києва.

Джерело: сайт Київської державної адміністрації із посиланням на заступницю Кличка Марину Хонду

Пряма мова: "У Дарницькому будинку-інтернаті стався спалах коронавірусної інфекції. Лабораторно підтверджено 81 випадок: 53 вихованки та 28 працівників. Зараз заклад зачинено на карантин. На в’їзді на територію чергують рятувальники та поліція. У зв’язку з цим міський голова доручив перевірити інші інтернатні установи міста, яких всього в Києві вісім. Наразі підозр на захворювання в інших установах немає".

Деталі: За її словами, перевірка спільно з головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві розпочнеться 16 травня. Всі підопічні та персонал установ будуть протестовані на коронавірусну інфекцію.

На сьогодні, в інтернатах столиці перебуває 2108 осіб:

Дарницький дитячий будинок-інтернат – 80;

Святошинський дитячий будинок інтернат – 86;

Київський пансіонат ветеранів праці – 230;

Київський психоневрологічний інтернат – 184;

Ново-білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків – 369;

Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат – 318;

Київський геріатричний пансіонат – 197;

Святошинський психоневрологічний інтернат – 644.

Нагадаємо: У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат у Києві стався спалах коронавірусу, там виявили 81 хворого на COVID-19.