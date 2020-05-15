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Вспышка COVID в Киеве: на коронавирус проверят все интернаты столицы

Пятница, 15 мая 2020, 20:45
Вспышка COVID в Киеве: на коронавирус проверят все интернаты столицы

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился проверить на коронавирус воспитанников и персонал всех интернатов Киева.

Источник: сайт Киевской государственной администрации со ссылкой на заместителя Кличко Марину Хонду

Прямая речь: "В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников. Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет".

Детали: По ее словам, проверка совместно с главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве начнется 16 мая. Все подопечные и персонал учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию.

На сегодня в интернатах столицы находятся 2108 человек:

  • Дарницкий детский дом-интернат - 80;
  • Святошинский детский дом-интернат - 86;
  • Киевский пансионат ветеранов труда - 230;
  • Киевский психоневрологический интернат - 184;
  • Ново-Белический психоневрологический интернат для мужчин - 369;
  • Пуща-Водицкий психоневрологический интернат - 318;
  • Киевский гериатрический пансионат - 197;
  • Святошинский психоневрологический интернат - 644.

Напомним: В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве произошла вспышка коронавируса, там обнаружили 81 больного COVID-19.

Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирусдетиэпидемияCovid-2019
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