Вспышка COVID в Киеве: на коронавирус проверят все интернаты столицы

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился проверить на коронавирус воспитанников и персонал всех интернатов Киева.

Источник: сайт Киевской государственной администрации со ссылкой на заместителя Кличко Марину Хонду

Прямая речь: "В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников. Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет".

Детали: По ее словам, проверка совместно с главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве начнется 16 мая. Все подопечные и персонал учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию.

На сегодня в интернатах столицы находятся 2108 человек:

Дарницкий детский дом-интернат - 80;

Святошинский детский дом-интернат - 86;

Киевский пансионат ветеранов труда - 230;

Киевский психоневрологический интернат - 184;

Ново-Белический психоневрологический интернат для мужчин - 369;

Пуща-Водицкий психоневрологический интернат - 318;

Киевский гериатрический пансионат - 197;

Святошинский психоневрологический интернат - 644.

Напомним: В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве произошла вспышка коронавируса, там обнаружили 81 больного COVID-19.