Вспышка COVID в Киеве: на коронавирус проверят все интернаты столицы
Мэр Киева Виталий Кличко распорядился проверить на коронавирус воспитанников и персонал всех интернатов Киева.
Источник: сайт Киевской государственной администрации со ссылкой на заместителя Кличко Марину Хонду
Прямая речь: "В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников. Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет".
Детали: По ее словам, проверка совместно с главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве начнется 16 мая. Все подопечные и персонал учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию.
На сегодня в интернатах столицы находятся 2108 человек:
- Дарницкий детский дом-интернат - 80;
- Святошинский детский дом-интернат - 86;
- Киевский пансионат ветеранов труда - 230;
- Киевский психоневрологический интернат - 184;
- Ново-Белический психоневрологический интернат для мужчин - 369;
- Пуща-Водицкий психоневрологический интернат - 318;
- Киевский гериатрический пансионат - 197;
- Святошинский психоневрологический интернат - 644.
Напомним: В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве произошла вспышка коронавируса, там обнаружили 81 больного COVID-19.