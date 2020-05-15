Все разделы
Укр / Рус

Вспышка COVID в Киеве: на коронавирус проверят все интернаты столицы

Пятница, 15 мая 2020, 20:45

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился проверить на коронавирус воспитанников и персонал всех интернатов Киева.

Источник: сайт Киевской государственной администрации со ссылкой на заместителя Кличко Марину Хонду

Прямая речь: "В Дарницком доме-интернате произошла вспышка коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников. Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет".

Детали: По ее словам, проверка совместно с главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве начнется 16 мая. Все подопечные и персонал учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию.

На сегодня в интернатах столицы находятся 2108 человек:

  • Дарницкий детский дом-интернат - 80;
  • Святошинский детский дом-интернат - 86;
  • Киевский пансионат ветеранов труда - 230;
  • Киевский психоневрологический интернат - 184;
  • Ново-Белический психоневрологический интернат для мужчин - 369;
  • Пуща-Водицкий психоневрологический интернат - 318;
  • Киевский гериатрический пансионат - 197;
  • Святошинский психоневрологический интернат - 644.

Напомним: В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве произошла вспышка коронавируса, там обнаружили 81 больного COVID-19.

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусдетиэпидемияCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Европарламент одобрил 1,2 млрд евро займа Украине для преодоления последствий пандемии

Антироссийские санкции: Офис президента опубликовал обновленные списки

США начали поставку нефти в Беларусь

В Киеве массовая вспышка COVID-19 в интернате для девушек: почти сотня больных

На Львовщине ослабили карантин

Массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе

Все главные новости...
Киев
Полиция взялась за интернат для девушек, в котором обнаружили вспышку COVID-19
Рецидивист выманил у 9-летнего мальчика 700 тысяч "за спасение мамы"
В Киеве могут отрезать свет в двух ЖК из-за огромных долгов
Последние новости
20:45
Вспышка COVID в Киеве: на коронавирус проверят все интернаты столицы
20:43
фотоОккупанты вручили почти 60 крымчанам "предупреждения" по поводу "экстремизма"
20:33
За время пандемии ЕС вернул домой более 580 тысяч своих граждан
20:28
Facebook купил за 400 миллионов долларов сервис Giphy
20:15
Россия отреагировала на запрет Зеленского для "Вконтакте" и "Одноклассников"
20:11
Стало известно, когда откроется пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей
19:56
Официальный курс: гривня продолжает укрепление
19:43
В Италии резко выросло суточное количество людей, выздоровевших от коронавируса
19:38
Из-за пандемии теннисный сезон "заморозили" до августа
19:33
Полиция взялась за интернат для девушек, в котором обнаружили вспышку COVID-19
Все новости...