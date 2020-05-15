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Україні відомо, що запрошені в ТКГ бойовики мають російське громадянство – ЗМІ

П'ятниця, 15 травня 2020, 22:12
Україні відомо, що запрошені в ТКГ бойовики мають російське громадянство – ЗМІ

Представники Тристоронньої контактної групи з боку України знають, що Владислав Дейнего, який є "міністром закордонних справ" угруповання "ЛНР", має російське громадянство.

Джерело: головний редактор "Новини Донбасу" Олексій Мацука, співрозмовники "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Мацуки: "Фотокопію його російського паспорта мені показав віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і учасник переговорів Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков.

Український представник також продемонстрував цю фотокопію під час переговорів ТКГ, які проходили 14 травня в відеоформаті ".

Деталі: Мацука повідомив, що засідання ТКГ вчора почалося о 13:00, а орієнтовно в 15: 00-16: 00 до сторін ТКГ підключили так званих "запрошених" від ОРЛО Владислава Дейнего та ОРДО Наталю Никонорову.

В період з 13:00 до 15:00 українська сторона повідомила делегації Росії про те, що Україні відомо, що так звані "запрошені" з боку бойовиків є громадянами РФ.

Таку ж інформацію повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в українській делегації. Також представник з боку України пред'явив як доказ копії закордонного і внутрішнього паспорта Росії "міністра" "ЛНР" Дейнего.

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Теми: УкраїнаДонбасокупаціяОРДЛО
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