Україні відомо, що запрошені в ТКГ бойовики мають російське громадянство – ЗМІ
Представники Тристоронньої контактної групи з боку України знають, що Владислав Дейнего, який є "міністром закордонних справ" угруповання "ЛНР", має російське громадянство.
Джерело: головний редактор "Новини Донбасу" Олексій Мацука, співрозмовники "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Мацуки: "Фотокопію його російського паспорта мені показав віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і учасник переговорів Тристоронньої контактної групи Олексій Резніков.
Український представник також продемонстрував цю фотокопію під час переговорів ТКГ, які проходили 14 травня в відеоформаті ".
Деталі: Мацука повідомив, що засідання ТКГ вчора почалося о 13:00, а орієнтовно в 15: 00-16: 00 до сторін ТКГ підключили так званих "запрошених" від ОРЛО Владислава Дейнего та ОРДО Наталю Никонорову.
В період з 13:00 до 15:00 українська сторона повідомила делегації Росії про те, що Україні відомо, що так звані "запрошені" з боку бойовиків є громадянами РФ.
Таку ж інформацію повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в українській делегації. Також представник з боку України пред'явив як доказ копії закордонного і внутрішнього паспорта Росії "міністра" "ЛНР" Дейнего.
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