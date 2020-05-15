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Украине известно, что приглашенные в ТКГ боевики имеют российское гражданство – СМИ

Пятница, 15 мая 2020, 22:12

Владислав Дейнего, который является "министром иностранных дел" группировки "ЛНР", имеет российское гражданство.

Источник: главный редактор "Новости Донбасса" Алексей Мацука, собеседники "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Мацуки: "Фотокопию его российского паспорта мне показал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и участник переговоров Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.

Украинский представитель также продемонстрировал эту фотокопию во время переговоров ТКГ, которые проходили 14 мая в видеоформате".

Детали: Мацука сообщил, что заседание ТКГ вчера началось в 13:00, а ориентировочно в 15:00-16:00 к сторонам ТКГ подключили так называемых "приглашенных" от ОРЛО Владислава Дейнего и ОРДО Наталью Никонорову.

В период с 13:00 до 15:00 украинская сторона сообщила делегации России о том, что Украине известно, что так называемые "приглашенные" со стороны боевиков являются гражданами РФ.

Такую же информацию сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской делегации. Также представитель со стороны Украины предъявил в качестве подтверждения копии заграничного и внутреннего паспорта России "министра" "ЛНР" Дейнего.

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Темы: УкраинаДонбассоккупацияОРДЛО


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