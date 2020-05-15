Судно російської компанії "перепродали" одразу після незаконного зняття арешту – ЗМІ

Суховантаж SEABREEZE, який недавно був звільнений з-під арешту суддею Приморського районного суду Одеси Анатолієм Дерусом, залишається в Південному, оскільки прокуратура Автономної Республіки Крим блокує його вихід в море.

Джерело: "Думська", прес-служба

Деталі: 14 травня прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження за фактом винесення суддею Дерусом завідомо неправосудного рішення про зняття арешту з судна. Справа не відноситься до підсудності цього суду (районний суд Одеси). "Думська" так само повідомляє про конфлікт інтересів - син Анатолія Деруса працює в адвокатському об'єднанні, яке захищає інтереси власника SEABREEZE російської компанії TRANS HOLDING OVERSEAS S.A.

Одразу після того, як суддя зняв арешт, суховантаж нібито продали американській фірмі PILIN FLEET MANAGEMENT (FLORIDA), LLC., Зареєстрованою в 2014 році у Флориді. Нові власники перейменували судно на TRUMP D - і підняли на ньому прапор Федерації Сент-Кітс і Невіс.

За даними видання, за флоридською компанією стоять все ті ж росіяни, чий офіс знаходиться в Москві, на Першій вулиці Текстильників.

Вони найняли українське піар-агентство, яке розповсюдило 15 травня заяву про незаконність дій прокуратури. Таку ж інформацію відправили "Українській правді".

Нагадаємо: В Офісі генпрокурора відзначили, що судно було заарештовано за фактом незаконного видобутку піску в заповідних зонах Чорного моря біля узбережжя Криму.