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Судно российской компании "перепродали" сразу после незаконного снятия ареста – СМИ

Пятница, 15 мая 2020, 23:36
Судно российской компании перепродали сразу после незаконного снятия ареста – СМИ

Сухогруз SEABREEZE, который недавно был освобожден из-под ареста судьей Приморского районного суда Одессы Анатолием Дерусом, остается в Южном, поскольку прокуратура Автономной Республики Крым блокирует его выход в море.

Источник: "Думская", пресс-служба

Детали: 14 мая прокуратура автономии начала уголовное производство по факту вынесения судьей Дерусом заведомо неправосудного решения о снятии ареста с судна. Дело не относилось к подсудности этого суда (районный суд Одессы). "Думская" так же сообщает о конфликте интересов – сын Анатолия Деруса работает в адвокатском объединении, которое защищает интересы владельца SEABREEZE российской компании TRANS HOLDING OVERSEAS S.A.

Сразу после того, как судья снял арест, сухогруз якобы продали американской фирме PILIN FLEET MANAGEMENT (FLORIDA), LLC., зарегистрированной в 2014 году во Флориде. Новые владельцы переименовали судно на TRUMP D - и подняли на нем флаг Федерации Сент-Китс и Невис.

По данным "Думской", за флоридской компанией стоят все те же россияне, чей офис находится в Москве, на Первой улице Текстильщиков.

Они наняли украинское пиар-агентство, которое распространило 15 мая заявление о незаконности действий прокуратуры. Такую же информацию отправили "Украинской правде".

 

Напомним: В Офисе генпрокурора отметили, что судно было арестовано по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья Крыма.

Темы: КрымОдессапрокуратура
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