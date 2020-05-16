Усі розділи
Укр / Рус

12 комітетів Ради завернув програму Кабміну

Субота, 16 травня 2020, 01:23

Комітет євроінтеграції також відправили на доопрацювання програму діяльності уряду Дениса Шмигаля.

Джерело: перший заступник голови профільного комітету нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook

Пряма мова: "Комітет євроінтеграції...відправив програма Уряду на доопрацювання. Більше ніж половина (12 з 23) Комітетів ВРУ відправили уряд переписувати свій "реферат". Рахунок 12:0".

Нагадаємо:

Теми: Верховна РадаШмигаль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУкраїні відомо, що запрошені в ТКГ бойовики мають російське громадянство – ЗМІ

Європарламент схвалив €1,2 млрд позики Україні для подолання наслідків пандемії

Антиросійські санкції: Офіс президента опублікував оновлені списки

США почали поставку нафти в Білорусь

У Києві масовий спалах COVID-19 в інтернаті для дівчат: майже сотня хворих

На Львівщині послабили карантин

Усі головні новини...
Верховна Рада
Нардепи знову звернулися до КС щодо закону про землю
Члени ЦВК, попри рішення Ради, нарахували собі зарплати до 300 тисяч – нардеп
"Слуга народу" подала в Раду законопроєкт про допомогу медикам за партійні гроші
Останні новини
01:23
12 комітетів Ради завернув програму Кабміну
00:31
Фото. ВідеоУ США розбився винищувач F-22 Raptor
00:02
Трамп звинуватив Китай в тому, що той "випустив" COVID-19 у світ
23:36
фотоСудно російської компанії "перепродали" одразу після незаконного зняття арешту – ЗМІ
23:09
Новини економіки: ВВП, "бан" на російські соцмережі, ринок землі
22:58
Анестезіологи у листі Зеленському розкритикували вітчизняні апарати ШВЛ
22:34
Комітет з євроінтеграції відправив програму уряду на доопрацювання
22:18
Новини 15 травня: спалах СOVID-19 в інтернаті, масове тестування
22:12
фотоУкраїні відомо, що запрошені в ТКГ бойовики мають російське громадянство – ЗМІ
21:41
Японія ініціює розслідування дій ВООЗ під час пандемії
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!