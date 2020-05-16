12 комітетів Ради завернув програму Кабміну
Субота, 16 травня 2020, 01:23
Комітет євроінтеграції також відправили на доопрацювання програму діяльності уряду Дениса Шмигаля.
Джерело: перший заступник голови профільного комітету нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook
Пряма мова: "Комітет євроінтеграції...відправив програма Уряду на доопрацювання. Більше ніж половина (12 з 23) Комітетів ВРУ відправили уряд переписувати свій "реферат". Рахунок 12:0".
Нагадаємо:
- 2 квітня Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів затвердив програму діяльності і назвав деякі пріоритети.