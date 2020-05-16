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12 комітетів Ради завернули програму Кабміну

Субота, 16 травня 2020, 01:23
12 комітетів Ради завернули програму Кабміну

Комітет євроінтеграції також відправили на доопрацювання програму діяльності уряду Дениса Шмигаля.

Джерело: перший заступник голови профільного комітету нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Facebook

Пряма мова: "Комітет євроінтеграції...відправив програма Уряду на доопрацювання. Більше ніж половина (12 з 23) Комітетів ВРУ відправили уряд переписувати свій "реферат". Рахунок 12:0".

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Теми: Верховна РадаШмигаль
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