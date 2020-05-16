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Укр / Рус

12 комитетов Рады завернули программу Кабмина

Суббота, 16 мая 2020, 01:23

Комитет евроинтеграции также отправили на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

Источник: первый заместитель председателя профильного комитета нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк

Прямая речь: "Комитет евроинтеграции ... отправил программа правительства на доработку. Более половины (12 из 23) комитетов ВРУ отправили правительство переписывать свой "реферат". Счет 12:0".

Напомним:

Темы: Верховная РадаШмыгаль


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