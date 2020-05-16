12 комитетов Рады завернули программу Кабмина
Суббота, 16 мая 2020, 01:23
Комитет евроинтеграции также отправили на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля.
Источник: первый заместитель председателя профильного комитета нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк
Прямая речь: "Комитет евроинтеграции ... отправил программа правительства на доработку. Более половины (12 из 23) комитетов ВРУ отправили правительство переписывать свой "реферат". Счет 12:0".
Напомним:
- 2 квітня Шмигаль повідомив, що Кабінет міністрів затвердив програму діяльності і назвав деякі пріоритети.