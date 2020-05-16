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Керівники медзакладів не надають об'єктивну інформацію про медиків з Covid-19

Субота, 16 травня 2020, 08:40
Керівники медзакладів не надають об'єктивну інформацію про медиків з Covid-19

Керівники українських закладів охорони здоров’я часто нехтують вимогою повідомляти про всіх заражених коронавірусом медиків до Державної служби з питань праці, яка проводить розслідування кожного такого випадку.

Джерело: заява заступника міністра охорони здоров'я, головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка у Facebook

Деталі: Кожен випадок захворювання на COVID-19 серед медичних працівників повинен  розглядатися як професійне захворювання. У МОЗ неодноразово звертали на це увагу та наголошували керівникам закладів охорони здоров’я.

Про випадки захворювання медиків потрібно повідомляти Державну службу з питань праці, яка проводить розслідування кожного такого випадку.

Наразі усі керівники лабораторних центрів отримали доручення терміново направити епідеміологів до складу комісій.

Пряма мова Ляшка:  "На жаль, керівники закладів охорони здоров’я нехтують цим. Із понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медичних працівників станом на зараз (15 травня – ред.) повідомлено тільки про захворювання кожного 2 медика! Розслідування, на сьогодні, завершено тільки в 10 випадках. У 7 з яких встановлено зв'язок між професійною діяльністю та хворобою. Закривати очі на таку ситуацію не можна.

Буду ініціювати черговий розгляд цього питання на засіданні національної комісії ТЕБтНС (техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій)"

Нагадаємо: Асоціація анестезіологів України у відкритому листі до президента Володимира Зеленського, уряду та парламенту розкритикувала українські розробки апаратів штучної вентиляції легень.

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗепідемія
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