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Руководители медучреждений не дают объективную информацию о медиках с Covid-19

Суббота, 16 мая 2020, 08:40

Руководители украинских учреждений здравоохранения часто пренебрегают требованием сообщать обо всех зараженных коронавирусом медикамх в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая.

Источник: заявление заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко в Facebook

Детали: Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание. В Минздраве неоднократно обращали на это внимание и говорили руководителям учреждений здравоохранения.

О случаях заболевания медиков нужно сообщать в Государственную службу по вопросам труда, и она проводит расследование каждого такого случая.

Сейчас все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий.

Прямая речь Ляшко: "К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас (15 мая – ред.) сообщено только о заболеваниях каждого 2 медика! Расследование, сегодня завершено только в 10 случаях. В 7 из которых установлена ​​связь между профессиональной деятельностью и болезнью. Закрывать глаза на такую ​​ситуацию нельзя.

Буду инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии ТЭБтЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций)".

Напомним: Ассоциация анестезиологов Украины в открытом письме к президенту Владимира Зеленского, правительства и парламента раскритиковала украинские разработки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздравэпидемия


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