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В Україні за добу одужала рекордна кількість хворих на COVID

Субота, 16 травня 2020, 10:31

За минулу добу в Україні зафіксовано 433 одужавших від коронавірусної хвороби. Це найбільший показник за час епідемії.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова: "Одужало 433 пацієнта. Це найбільша кількість за весь час пандемії".

Деталі: Загалом за час епідемії в Україні підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них 4 906 одужали, 497 померли.

Нагадаємо: Протягом минулої доби, 15 травня зафіксували ще 528 нових випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500. При цьому загинула 21 людина.

Світлана Кізілова, УП
Теми: коронавірусУкраїнаепідеміяМОЗ


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