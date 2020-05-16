В Україні знову підскочила добова кількість хворих на COVID

За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували ще 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500. Летальних випадків - 21.

Джерело: Система РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу

Деталі: Протягом доби 21 людина померла і 433 пацієнта одужали. За даними МОЗ, ця кількість одужавших найбільша за час епідемії в країні.

Загалом за час епідемії в Україні підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них 4 906 одужали, 497 померли.

З них захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. Серед померлих - 25 медпрацівників.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 700 (385 одужали);

Волинська обл. — 599 (149 одужали);

Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);

Донецька обл. — 121 (34 одужали);

Житомирська обл. — 540 (140 одужали);

Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);

Запорізька обл. — 365 (181 одужав);

Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);

Київ — 2221 (222 одужали);

Київська обл. — 1143 (206 одужали);

Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);

Луганська обл. — 42 (18 одужали);

Львівська обл. — 969 (186 одужали);

Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);

Одеська обл. — 734 (43 одужали);

Полтавська обл. — 263 (179 одужали);

Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);

Сумська обл. — 161 (89 одужали);

Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);

Харківська обл. — 773 (119 одужали);

Херсонська обл. — 167 (104 одужали);

Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);

Черкаська обл. — 363 (200 одужали);

Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);

Чернігівська обл. —105 (25 одужали).

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