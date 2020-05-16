В Україні знову підскочила добова кількість хворих на COVID
За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували ще 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500. Летальних випадків - 21.
Джерело: Система РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу
Деталі: Протягом доби 21 людина померла і 433 пацієнта одужали. За даними МОЗ, ця кількість одужавших найбільша за час епідемії в країні.
Загалом за час епідемії в Україні підтверджено 17 858 випадків COVID-19, з них 4 906 одужали, 497 померли.
З них захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. Серед померлих - 25 медпрацівників.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 700 (385 одужали);
Волинська обл. — 599 (149 одужали);
Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);
Донецька обл. — 121 (34 одужали);
Житомирська обл. — 540 (140 одужали);
Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);
Запорізька обл. — 365 (181 одужав);
Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);
Київ — 2221 (222 одужали);
Київська обл. — 1143 (206 одужали);
Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);
Луганська обл. — 42 (18 одужали);
Львівська обл. — 969 (186 одужали);
Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);
Одеська обл. — 734 (43 одужали);
Полтавська обл. — 263 (179 одужали);
Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);
Сумська обл. — 161 (89 одужали);
Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);
Харківська обл. — 773 (119 одужали);
Херсонська обл. — 167 (104 одужали);
Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);
Черкаська обл. — 363 (200 одужали);
Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);
Чернігівська обл. —105 (25 одужали).
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Нагадаємо:
- Станом на п’ятницю, 15 травня в Україні кількість хворих коронавірусом перевищила кількість одужань.
- Керівники медзакладів не надають об'єктивну інформацію про заражених коронавірусом медиків.