В Украине за сутки выздоровело рекордное количество больных COVID
Суббота, 16 мая 2020, 10:31
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 433 выздоровевших от коронавирусной болезни. Это наибольший показатель за время эпидемии.
Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова
Прямая речь: "Выздоровели 433 пациента. Это самое большое количество за все время пандемии".
Детали: Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4 906 человек выздоровели, а 497 умерли.
Напомним: За прошедшие сутки, 15 мая зафиксировали еще 528 новых случаев заражения коронавирусом, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500. При этом погиб 21 человек.
Светлана Кизилова, УП