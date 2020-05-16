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В Украине за сутки выздоровело рекордное количество больных COVID

Суббота, 16 мая 2020, 10:31

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 433 выздоровевших от коронавирусной болезни. Это наибольший показатель за время эпидемии.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "Выздоровели 433 пациента. Это самое большое количество за все время пандемии".

Детали: Всего за время эпидемии в Украине подтверждено 17 858 случаев COVID-19, из них 4 906 человек выздоровели, а 497 умерли.

Напомним: За прошедшие сутки, 15 мая зафиксировали еще 528 новых случаев заражения коронавирусом, после того как несколько дней этот показатель колебался в пределах 400-500. При этом погиб 21 человек.

Светлана Кизилова, УП
Темы: коронавирусУкраинаэпидемияМинздрав


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