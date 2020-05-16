За минулу добу, 15 травня, найбільше захворювань на COVID-19 було виявлено в столиці – 153 випадки з 528 по всій Україні.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Київський області (49), Чернівецькій області (47) та місті Київ (153)".

Деталі: Усього, згідно зі статистикою МОЗ, в українській столиці за час пандемії зафіксовано 2221 випадок захворювання, у Київській області — 1143 випадки, на Буковині – 2647.

Нагадаємо: За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували ще 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500.