Усі розділи
Укр / Рус

МОЗ назвав регіони-лідери з поширення коронавірусу: Київ далеко попереду

Субота, 16 травня 2020, 10:54

За минулу добу, 15 травня, найбільше захворювань на COVID-19 було виявлено в столиці – 153 випадки з 528 по всій Україні.

Джерело: брифінг міністра охорони здоров’я Максима Степанова

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Київський області (49), Чернівецькій області (47) та місті Київ (153)".

Деталі: Усього, згідно зі статистикою МОЗ, в українській столиці за час пандемії зафіксовано 2221 випадок захворювання, у Київській області — 1143 випадки, на Буковині – 2647.

Нагадаємо: За минулу добу, 15 травня, в Україні зафіксували ще 528 випадків зараження коронавірусом, після того як кілька днів цей показник коливався в межах 400-500.

Світлана Кізілова, УП
Теми: Київепідеміякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

МОЗ назвав регіони-лідери з поширення коронавірусу: Київ далеко попереду

В Україні за добу одужала рекордна кількість хворих на COVID

інфографікаВ Україні знову підскочила добова кількість хворих на COVID

Керівники медзакладів не надають об'єктивну інформацію про медиків з Covid-19

У світі діагностували 99 405 нових заражень коронавірусом

фотоУкраїні відомо, що запрошені в ТКГ бойовики мають російське громадянство – ЗМІ

Усі головні новини...
Київ
Спалах COVID у Києві: на коронавірус перевірять усі інтернати столиці
Поліція взялася за інтернат для дівчат, в якому виявили спалах COVID-19
Рецидивіст виманив у 9-річного хлопчика 700 тисяч "за порятунок мами"
Останні новини
11:19
У Туреччині через коронавірус запровадили комендантську годину
11:16
Найбільша канадська авіакомпанія Air Canada звільнить до 60% співробітників
10:54
МОЗ назвав регіони-лідери з поширення коронавірусу: Київ далеко попереду
10:44
фотоУ російському парку з храмом РПЦ все ж розмістять мозаїку зі Сталіним
10:31
В Україні за добу одужала рекордна кількість хворих на COVID
10:29
"ДТЕК" запустить роботу шахти "Павлоградвугілля" з 16 травня
10:10
Італія відкриває кордони з почату червня
09:26
інфографікаВ Україні знову підскочила добова кількість хворих на COVID
09:05
Польща та Україна відновили роботу ще одного пункту пропуску на кордоні
08:40
Керівники медзакладів не надають об'єктивну інформацію про медиків з Covid-19
Усі новини...