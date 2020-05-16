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Минздрав назвал регионы-лидеры по распространению коронавируса: Киев далеко впереди

Суббота, 16 мая 2020, 10:54
Минздрав назвал регионы-лидеры по распространению коронавируса: Киев далеко впереди

За прошедшие сутки, 15 мая, больше всего заболеваний COVID-19 было выявлено в столице - 153 случая из 528 по всей Украине.

Источник: брифинг министра здравоохранения Максима Степанова

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевской области (49), Черновицкой области (47) и городе Киев (153)".

Детали: Всего, согласно статистике Минздрава, в украинской столице за время пандемии зафиксировали 2 221 случай заболевания, в Киевской области – 1 143 случая, на Буковине – 2 647.

Напомним: 15 мая в Украине зафиксировали еще 528 случаев заражения коронавирусом, при этом 21 человек, зараженный этой инфекцией, погиб.

Светлана Кизилова, УП
Темы: Киевэпидемиякоронавирус
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