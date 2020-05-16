Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники роз'яснюють, де можна перетнути кордон із Польщею пішки, а де автом

Субота, 16 травня 2020, 12:05
Прикордонники роз'яснюють, де можна перетнути кордон із Польщею пішки, а де автом

Перетнути кордон із Польщею пішки можна буде через пункт пропуску "Шегині", який відкрився цієї ночі, централізоване перевезення автобусами на інших пунктах пропуску скасовується.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Пункт пропуску "Шегині" запрацював цієї ночі. Польська сторона здійснює пропуск виключно піших громадян, оформлення автівок, як легкових так і вантажних не здійснюється".

Деталі: Демченко роз’яснив, що раніше українські громадяни прибували в пішому порядку й на інші пункти пропуску, там їхнє перевезення відбувалось спеціальними автобусами, але зараз ця можливість закривається.

В ПП "Краківець" таке сполучення вже припинено: польська сторона всіх перенаправляє на ПП "Шегині". У пункті пропуску "Ягодин" ситуація наступна: польській стороні потрібен деякий час, аби поінформувати громадян про закриття пропуску в пішому порядку, тому поки що автобуси курсують, але з 18 травня ця опція буде закрита. Тож громадянам, які подорожують, потрібно це врахувати. На "Раві-Руській" не фіксується прибуття людей у пішому порядку.

Натомість через ці вищеперераховані три пункти пропуску можна перетнути кордон автомобілем (що неможливо у "Шегинях").

Речник прикордонної служби зазначив, що ситуація в "Шегинях" спокійна, скупчень людей немає, забезпечується необхідна дистанція під час перетину кордону.

Станом на 8 ранку близько 400 людей перетнули кордон пішки. На ПП присутні медики і представники Національної поліції.

Вони стежать за тим, щоб забезпечити, відповідно до постанови Кабміну, порядок або самоізоляції, якщо люди встановлюють додаток "Дій вдома", або відправлення на обсервацію, якщо громадяни таким сервісом не користуються.

Також здійснюється температурний скринінг.

Валентина Романенко, УП
Теми: кордонПольщаПрикордонна служба
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
кордон
На Житомирщині в лісі загинув чоловік: поїхав по чорниці на заміновану територію
Примусової евакуації жителів прикордоння Сумщини не буде – ОВА
Зеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
Останні новини
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо зляклись реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітав МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
Усі новини...
Реклама: