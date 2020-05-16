Прикордонники роз'яснюють, де можна перетнути кордон із Польщею пішки, а де автом

Перетнути кордон із Польщею пішки можна буде через пункт пропуску "Шегині", який відкрився цієї ночі, централізоване перевезення автобусами на інших пунктах пропуску скасовується.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Пункт пропуску "Шегині" запрацював цієї ночі. Польська сторона здійснює пропуск виключно піших громадян, оформлення автівок, як легкових так і вантажних не здійснюється".

Деталі: Демченко роз’яснив, що раніше українські громадяни прибували в пішому порядку й на інші пункти пропуску, там їхнє перевезення відбувалось спеціальними автобусами, але зараз ця можливість закривається.

В ПП "Краківець" таке сполучення вже припинено: польська сторона всіх перенаправляє на ПП "Шегині". У пункті пропуску "Ягодин" ситуація наступна: польській стороні потрібен деякий час, аби поінформувати громадян про закриття пропуску в пішому порядку, тому поки що автобуси курсують, але з 18 травня ця опція буде закрита. Тож громадянам, які подорожують, потрібно це врахувати. На "Раві-Руській" не фіксується прибуття людей у пішому порядку.

Натомість через ці вищеперераховані три пункти пропуску можна перетнути кордон автомобілем (що неможливо у "Шегинях").

Речник прикордонної служби зазначив, що ситуація в "Шегинях" спокійна, скупчень людей немає, забезпечується необхідна дистанція під час перетину кордону.

Станом на 8 ранку близько 400 людей перетнули кордон пішки. На ПП присутні медики і представники Національної поліції.

Вони стежать за тим, щоб забезпечити, відповідно до постанови Кабміну, порядок або самоізоляції, якщо люди встановлюють додаток "Дій вдома", або відправлення на обсервацію, якщо громадяни таким сервісом не користуються.

Також здійснюється температурний скринінг.