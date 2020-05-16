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Пограничники объясняют, где можно пересечь границу с Польшей пешком, а где на авто

Суббота, 16 мая 2020, 12:05

Пересечь границу с Польшей пешком можно будет через пункт пропуска "Шегини", который открылся ночью, централизованные перевозки автобусами на других пунктах пропуска отменяются.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Пункт пропуска "Шегини" заработал ночью. Польская сторона осуществляет пропуск исключительно пеших граждан, оформление автомобилей, как легковых так и грузовых не осуществляется".

Детали: Демченко разъяснил, что ранее украинские граждане прибывали в пешем порядке и на другие пункты пропуска, там их переправление через границу происходило специальными автобусами, но сейчас эта возможность закрывается.

В ПП "Краковец" такое сообщение уже прекращено: польская сторона всех перенаправляет на ПП "Шегини". В пункте пропуска "Ягодин" ситуация следующая: польской стороне потребуется некоторое время, чтобы проинформировать граждан о закрытии пропуска в пешем порядке, поэтому пока автобусы курсируют, но впоследствии это будет прекращено. Поэтому гражданам, которые путешествуют, нужно это учесть. На "Раве-Русской" не фиксируется прибытия людей в пешем порядке.

Зато через эти вышеперечисленные три пункта пропуска можно пересечь границу на автомобиле (что невозможно в "Шегинях").

Спикер пограничной службы отметил, что ситуация в "Шегинях" спокойная, скопления людей нет, обеспечивается необходимая дистанция при пересечении границы.

По состоянию на 8 утра около 400 человек пересекли границу пешком. На ПП присутствуют медики и представители Национальной полиции.

Они следят за тем, чтобы обеспечить, в соответствии с постановлением Кабмина, порядок либо самоизоляции, если люди устанавливают приложение "Дій вдома", или отправку на обсервацию, если граждане таким сервисом не пользуются.

Также осуществляется температурный скрининг.

Валентина Романенко, УП
Темы: границаПольшаПограничная служба


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