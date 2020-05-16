Усі розділи
Укр / Рус

Україна виконала всі умови для нової програми з МВФ – Єрмак

Субота, 16 травня 2020, 15:50
Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що Україна виконала всі зобов'язання, які взяла на себе для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Джерело: Єрмак під час зустрічі з послами країн Групи семи (G7) та головою Представництва Європейського Союзу в Україні, повідомляє пресслужба президента

Пряма мова Єрмака: "Нарешті Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ".

Деталі: Глава ОП зазначив, що були виконані умови для повної, а не скороченої програми співпраці.

Він подякував дипломатичним представникам G7 та ЄС за сприяння й підтримку, які відчувала українська влада під час роботи над цим законом.

Повідомляється, що глави дипломатичних місій в Україні привітали ухвалення Верховною Радою закону щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності та висловили сподівання на якнайшвидше продовження співпраці України з МВФ, що особливо важливо для української економіки в умовах пандемії коронавірусу та запроваджених у зв’язку з цим обмежувальних заходів. 

Посли схвально оцінили медичну реформу, а також наголосили на необхідності збереження незалежності НАБУ та подальшого реформування системи судочинства.

Судячи з опублікованого Офісом президента фото, зустріч проходила в онлайн-форматі.

Передісторія:

  • 13 травня Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок. Він був одним із вимог МВФ для продовження співпраці.
  • 15 травня в ОП заявили, що Україна очікує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою програмою протягом 1-2 тижнів. Загальний обсяг програми все ще обговорюється. 

Українська правда
Теми: МВФбанкиОфіс президентаАндрій ЄрмакЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоГітлер у "безсмертному полку": РФ підозрює в причетності українців та естонців

інфографікаСпад епідемії коронавірусу в Україні очікується в кінці травня – науковці

Кількість смертей від коронавірусу в Києві збільшилася до 45

МОЗ назвало регіони-лідери з поширення коронавірусу: Київ далеко попереду

В Україні за добу одужала рекордна кількість хворих на COVID

інфографікаВ Україні знову підскочила добова кількість хворих на COVID

Усі головні новини...
МВФ
Саакашвілі уточнив свою позицію щодо МВФ
Саакашвілі: Україна потенційно досить сильна для відмови від співробітництва з МВФ
Смолій розповів, куди спрямують гроші від МВФ
Останні новини
16:03
мапаУкраїною пролетить черговий атмосферний фронт, литиме дощ – синоптик
15:50
Україна виконала всі умови для нової програми з МВФ – Єрмак
15:45
відео, фотоУ Греції відкрили пляжі: тисячі людей і затори на під'їздах
15:39
Перша партія саудівської нафти прибуде в Білорусь
15:17
фотоГітлер у "безсмертному полку": РФ підозрює в причетності українців та естонців
14:43
З початку року в Україну надійшло на 40% більше приватних переказів
14:14
В Іспанії найменша кількість померлих від коронавірусу за два місяці
14:06
В енергетичній галузі дефіцит грошей становить понад 50 мільярдів гривень — Буславець
14:02
Епідемія в РФ: за день більше 9 тисяч нових заражених, 119 загиблих
13:26
Буковина. За останню добу одужань від коронавірусу більше, ніж заражень
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!