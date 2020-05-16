Україна виконала всі умови для нової програми з МВФ – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що Україна виконала всі зобов'язання, які взяла на себе для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Джерело: Єрмак під час зустрічі з послами країн Групи семи (G7) та головою Представництва Європейського Союзу в Україні, повідомляє пресслужба президента

Пряма мова Єрмака: "Нарешті Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ".

Деталі: Глава ОП зазначив, що були виконані умови для повної, а не скороченої програми співпраці.

Він подякував дипломатичним представникам G7 та ЄС за сприяння й підтримку, які відчувала українська влада під час роботи над цим законом.

Повідомляється, що глави дипломатичних місій в Україні привітали ухвалення Верховною Радою закону щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності та висловили сподівання на якнайшвидше продовження співпраці України з МВФ, що особливо важливо для української економіки в умовах пандемії коронавірусу та запроваджених у зв’язку з цим обмежувальних заходів.

Посли схвально оцінили медичну реформу, а також наголосили на необхідності збереження незалежності НАБУ та подальшого реформування системи судочинства.

Судячи з опублікованого Офісом президента фото, зустріч проходила в онлайн-форматі.

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