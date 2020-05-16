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Україна виконала всі умови для нової програми з МВФ – Єрмак

Субота, 16 травня 2020, 15:50
Україна виконала всі умови для нової програми з МВФ – Єрмак
Офіс президента

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляє, що Україна виконала всі зобов'язання, які взяла на себе для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Джерело: Єрмак під час зустрічі з послами країн Групи семи (G7) та головою Представництва Європейського Союзу в Україні, повідомляє пресслужба президента

Пряма мова Єрмака: "Нарешті Верховна Рада ухвалила в цілому закон про банківську діяльність. І сьогодні ми говоримо про те, що Україна повністю виконала всі умови, необхідні для укладення нової програми з МВФ".

Деталі: Глава ОП зазначив, що були виконані умови для повної, а не скороченої програми співпраці.

Він подякував дипломатичним представникам G7 та ЄС за сприяння й підтримку, які відчувала українська влада під час роботи над цим законом.

Повідомляється, що глави дипломатичних місій в Україні привітали ухвалення Верховною Радою закону щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності та висловили сподівання на якнайшвидше продовження співпраці України з МВФ, що особливо важливо для української економіки в умовах пандемії коронавірусу та запроваджених у зв’язку з цим обмежувальних заходів. 

Посли схвально оцінили медичну реформу, а також наголосили на необхідності збереження незалежності НАБУ та подальшого реформування системи судочинства.

Судячи з опублікованого Офісом президента фото, зустріч проходила в онлайн-форматі.

Передісторія:

  • 13 травня Верховна Рада підтримала в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, до якого було запропоновано 16 тисяч правок. Він був одним із вимог МВФ для продовження співпраці.
  • 15 травня в ОП заявили, що Україна очікує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою програмою протягом 1-2 тижнів. Загальний обсяг програми все ще обговорюється. 

Українська правда
Теми: МВФбанкиОфіс президентаАндрій ЄрмакЄС
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