Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина выполнила все условия для новой программы с МВФ – Ермак

Суббота, 16 мая 2020, 15:50
Украина выполнила все условия для новой программы с МВФ – Ермак
Офис президента

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Источник: Ермак во время встречи с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба президента

Прямая речь Ермака: "Наконец Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ".

Детали: Глава ОП отметил, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

Он поблагодарил дипломатических представителей G7 и ЕС за содействие и поддержку, оказанные украинской власти во время работы над этим законом.

Сообщается, что главы дипломатических миссий в Украине приветствовали принятие Верховной Радой закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ, что особенно важно для украинской экономики в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер.

Послы одобрили реформу здравоохранения, а также подчеркнули необходимость сохранения независимости НАБУ и дальнейшего реформирования системы судопроизводства.

Судя по опубликованному Офисом президента фото, встреча проходила в онлайн-формате.

Предыстория:

  • 13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок. Этот закон был одним из условий МВФ для продолжения сотрудничества. 
  • 15 мая в ОП заявили, что Украина ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда по новой программе в течение 1-2 недель. Общий объем программы все еще обсуждается.

Украинская правда
Темы: МВФбанкиОфис президентаАндрей ЕрмакЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
МВФ
Экономические новости 7 июля: новые маяки для Украины от МВФ
МВФ добавил еще 4 структурных маяка в программу EFF для Украины
Украина получила второй транш от МВФ на 890 миллионов долларов
Последние новости
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
Все новости...
Реклама: