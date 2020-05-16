Украина выполнила все условия для новой программы с МВФ – Ермак
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Источник: Ермак во время встречи с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба президента
Прямая речь Ермака: "Наконец Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ".
Детали: Глава ОП отметил, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.
Он поблагодарил дипломатических представителей G7 и ЕС за содействие и поддержку, оказанные украинской власти во время работы над этим законом.
Сообщается, что главы дипломатических миссий в Украине приветствовали принятие Верховной Радой закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ, что особенно важно для украинской экономики в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер.
Послы одобрили реформу здравоохранения, а также подчеркнули необходимость сохранения независимости НАБУ и дальнейшего реформирования системы судопроизводства.
Судя по опубликованному Офисом президента фото, встреча проходила в онлайн-формате.
Предыстория:
- 13 мая Верховная Рада поддержала в целом так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок. Этот закон был одним из условий МВФ для продолжения сотрудничества.
- 15 мая в ОП заявили, что Украина ожидает получить первый транш от Международного валютного фонда по новой программе в течение 1-2 недель. Общий объем программы все еще обсуждается.