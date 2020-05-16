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Патруль ОБСЄ ледь сховався від обстрілу на території ОРЛО

Субота, 16 травня 2020, 20:21
Патруль ОБСЄ ледь сховався від обстрілу на території ОРЛО

15 травня біля н. п. Березівське, що на непідконтрольній території Луганщини, місія ОБСЄ потрапила в зону вибухів боєприпасів.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: 15 травня патруль місії у складі 6 співробітників на 2 автомобілях перебував на південно-західній околиці н. п. Березівське, що в 53 км на північний захід від Луганська.

Патруль здійснював моніторинг дотримання локального режиму припинення вогню для сприяння проведенню ремонтних робіт на об’єкті водної інфраструктури в цьому районі, а також виконував оголошений політ безпілотного літального апарата (БПЛА) малого радіуса дії для уточнення повідомлень про пошкодження в цьому населеному пункті.

Дослівно: "О 13:36 під час приземлення БПЛА СММ малого радіуса дії, коли апарат перебував на висоті 5 м над землею, четверо членів патруля місії, які перебували поблизу автомобілів, побачили 2 вогняні невстановлені боєприпаси, які летіли в їхньому напрямку та вибухнули в повітрі.

Невдовзі вони побачили та почули 2 вибухи, а також побачили дим на висоті орієнтовно 80–100 м над землею та на відстані приблизно 20 м на північно-північний захід від свого місцеперебування. Усі вчотирьох укрилися в автомобілях. Ще двоє співробітників місії перебували в автомобілях, однак чули вибухи.

Команда СММ негайно перемістилася на іншу позицію приблизно за 3 км на захід від південно-західної околиці Березівського та продовжила здійснювати моніторинг безпекової ситуації.

Патруль місії благополучно повернувся на базу в н. п. Кадіївка (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська)".

Українська правда

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Теми: ОБСЄОРДЛО
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