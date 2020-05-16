Патруль ОБСЕ еле спрятался от обстрела на территории ОРЛО

15 мая у н. п. Березовское, что на неподконтрольной территории Луганской области, миссия ОБСЕ попала в зону взрывов боеприпасов.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: 15 мая патруль миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях находился на юго-западной окраине н. п. Березовское, что в 53 км к юго-западу от Луганска.

Патруль осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуры в этом районе, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждении в этом населенном пункте.

Дословно: "В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат находился на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля миссии, которые находились вблизи автомобилей, увидели 2 огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их направлении и взорвались в воздухе.

Вскоре они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80-100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м на северо-северо-западу от своего местонахождения. Все вчетвером укрылись в автомобилях. Еще двое сотрудников миссии находились в автомобилях, однако слышали взрывы.

Команда СММ немедленно переместилась на другую позицию примерно в 3 км к западу от юго-западной окраины Березовского и продолжила осуществлять мониторинг ситуации безопасности.

Патруль миссии благополучно вернулся на базу в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска)".